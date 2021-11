Ghostbusters: Afterlife Cast racontent leurs histoires sauvages de Bill Murray du tournage

De la minute Chasseurs de fantômes : l’au-delà a reçu le feu vert, tout ce que tout le monde voulait savoir, c’était si Bill Murray était de retour dans le rôle de Peter Venkman. Après avoir joué dur pour obtenir pendant longtemps, affirmant même qu’il n’avait aucun intérêt à revenir dans la franchise, heureusement, comme nous le savons tous, il a signé sur la ligne pointillée et reprend le rôle du porte-parole sarcastique de la tenue de Ghostbusters. Bien sûr, avoir une légende comme Billy Murray sur le plateau signifie que tout le monde a une histoire à raconter sur le travail avec lui, et les jeunes acteurs Finn Wolfhard et McKenna Grace ne font pas exception.

Au cours d’une interview avec ComicBook.com, le couple a révélé ce qui s’était passé lorsque Bill Murray a célébré son anniversaire pendant le tournage, qui impliquait apparemment une sérénade et des cornemuses.

« Imaginez, nous devons être là pour l’anniversaire de Bill Murray », Grâce de Mckenna mentionné. « Et il a engagé un joueur de cornemuse pour le suivre partout. » « Mais il a fait comme s’il n’était pas derrière lui », a ajouté Wolfhard.

Après que le joueur de flûte ait accompagné Murray partout où il allait, Murray a chanté une vieille chanson écossaise pendant le déjeuner. Cela a permis à Wolfhard d’avoir une longue discussion avec l’acteur sur les films et la musique de Wes Anderson.

« Nous parlions de musique et j’ai dit : « Eh bien, quelle est la programmation ? » » Finn Wolfhard a parlé d’un festival de blues à la Nouvelle-Orléans auquel Murray se rendrait et ils en ont discuté. « Et il a dit : ‘Eh bien, tu sais, lève ton téléphone.’ Et ce fut un moment vraiment agréable et j’ai juste cherché la programmation sur Google et nous avons juste parcouru la programmation et dit qui nous aimions et qui nous ne connaissions pas et c’était vraiment, vraiment gentil. »

Logan Kim était également heureux de raconter comment, lorsqu’il travaillait avec Bill Murray, la comédie ne s’arrêtait jamais, même s’il « paniquait » en rencontrant une légende du cinéma qu’il avait regardée à l’écran pendant tant d’années.

« Quand je l’ai vu, je me disais, d’accord, ce gars que je vois depuis que j’ai trois ans est juste en face de moi donc je vais aller dire bonjour. Et il me dit ‘Hé, qu’est-ce en haut? » Juste normal. Je flippe à l’intérieur, j’étais comme ‘hey’ donc c’était vraiment, vraiment drôle parce qu’il plaisantait toujours et il était juste… sa comédie ne s’arrêtait jamais. Il a toujours une autre blague et c’est tellement bon. Son esprit a juste fonctionné d’une manière que je ne sais même pas comment il le fait. »

Bien sûr, Murray n’est pas le seul à revenir Chasseurs de fantômes : l’au-delà, alors qu’il est rejoint par ses collègues Busters Dan Aykroyd et Ernie Hudson, ainsi qu’Annie Potts et Sigourney Weaver reprenant leurs rôles de franchise. C’est quelque chose que les fans veulent voir se produire depuis plus de 30 ans, et bien que tout ce qui précède est revenu pour le redémarrage de 2016 dans des camées sans rapport, cela n’a rien fait pour les fans du film de 1984 et de sa suite. Cette fois-ci, Jason Reitman livre un rêve que beaucoup ont depuis longtemps, et si la nostalgie est ce qui en fait un succès, alors qu’il en soit ainsi. Cette nouvelle vient de ComicBook.com.

