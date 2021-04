Ghostbusters: Afterlife capture la sensation du premier promet Bill Murray

Bill Murray dit Ghostbusters: l’au-delà a la « sensation du premier » dans une nouvelle interview sur la suite à venir. Au cours du week-end, Murray a reçu le Maltin Modern Master Award du Santa Barbara International Film Festival pour toutes ses réalisations cinématographiques. S’entretenant avec le critique de cinéma Leonard Maltin lors de l’acceptation du prix, le sujet de la chasseurs de fantômes franchise est apparue, et Murray avait beaucoup à dire sur ses réflexions sur Vie après la mort.

Concernant le ton de Ghostbusters: l’au-delà, Bill Murray promet que le film ressemblera plus à l’original, plus que la suite précédente et redémarrera. Comme l’explique Murray:

« Il (Jason) a une idée vraiment, vraiment merveilleuse qu’il a écrite avec un autre gars formidable avec qui j’ai travaillé, Gil Kenan, qui a fait la ville d’Ember. Tous les deux ont écrit un film Ghostbusters qui le ramène vraiment à la vie et a vraiment la sensation du premier. Plus que le second ou celui de la fille. Il a une sensation différente de deux sur quatre, et je pense qu’il a vraiment quelque chose. «

L’acteur de 70 ans a également expliqué à quel point il était physiquement difficile de reprendre le rôle de Peter Venkman plus de trois décennies plus tard, en particulier lorsqu’il s’agit de mettre les lourds packs de protons.

« C’était dur. C’était vraiment dur. C’est pourquoi je pense que ça va être bien, parce que c’était vraiment dur! Nous étions juste dedans pendant un petit moment, mais c’était physiquement douloureux. Je veux dire, nous l’avons fait longtemps il y a longtemps, mais porter ces packs est extrêmement inconfortable, même s’ils ont fait les packs, je veux dire que nous avions des piles de la taille des piles, vous savez, ils ont maintenant comme des piles de la taille de, vous savez, des boucles d’oreilles, mais c’est toujours un chose assez lourde à porter tout le temps. «

Également dans l’interview, Murray explique à quel point il était réticent à faire Ghostbusters II, bien qu’il soit venu à bord après avoir rencontré ses collègues membres de la distribution et discuté de grandes idées pour la suite. Pour le meilleur ou pour le pire, le film est sorti très différent de ce que Murray avait initialement envisagé.

«Ils nous ont tous réunis dans une pièce, et vraiment nous n’avions pas été ensemble dans une pièce depuis la sortie du film, et c’était vraiment très amusant d’être ensemble. Nous étions vraiment drôles ensemble. Des gars et des filles vraiment merveilleux, vraiment drôles; Sigourney, Annie Potts. Des femmes spectaculaires et drôles comme l’enfer. Ils nous ont tous réunis, et ils ont présenté une sorte d’idée d’histoire qui était vraiment géniale, et j’ai pensé: « Holy cow, we pourrait faire que ça marche! »Cela a fini par ne pas être l’histoire qu’ils ont écrite, mais ils nous ont amenés à faire la suite sous de faux prétextes. Harold a eu cette excellente idée, mais au moment où nous avons commencé à la tourner, j’étais ailleurs, Je ne sais pas. Je suis arrivé sur le plateau et j’ai dit « Qu’est-ce que c’est que ça? »

Malgré la controverse entourant le redémarrage de Paul Feig en 2016, Murray n’avait rien d’autre que de bonnes choses à dire sur le film, même si cela ne ressemblait pas tout à fait à l’original.

« J’ai fait celui que les dames ont fait, et ce sont quelques-unes de mes drôles de personnes préférées, vous savez, ces filles sont si drôles, et vous parlez d’improvisation; elles n’ont fait que tirer des grenades toute la journée. »

Réalisé par Jason Reitman, fils de chasseurs de fantômes et Ghostbusters II réalisateur Ivan Reitman, Ghostbusters: l’au-delà sert de suite aux deux premiers films de la série. Il suivra principalement une nouvelle distribution de personnages joués par Carrie Coon, Mckenna Grace et Finn Wolfhard, bien que Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Annie Potts soient tous sur le point de revenir. Le film sortira en salles le 11 novembre 2021. Les citations de Murray tirées de l’interview de Maltin nous viennent de Ghostbusters News.

Sujets: Ghostbusters 2020, Ghostbusters