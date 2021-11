Ghostbusters: Afterlife a été développé secrètement pendant des années

Van Cleef & Arpels Paire de pendants d'oreilles époque années 70 à transformation Van

Superbe et rare paire de pendants d'oreilles époque années 70 à transformation Van Cleef & Arpels en or jaune et diamants, composée d'un motif piriforme texturé entièrement serti de diamants de taille brillant de 0.85 carat environ, retenant un anneau amovible élégamment serti de diamants de taille brillant. Pour oreilles percées transformables en clips d'oreilles. Poinçon de maitre Pery et Fils. Pureté estimée: VVS2, couleur estimée: E/F. Signature: VCA et numérotée. Très bon état: un modèle tr