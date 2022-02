Ghostbusters : 2134 et ce que cela pourrait signifier ?

Le temple dans SOS Fantômes : l’au-delà a des chiffres griffonnés sur le rocher à l’intérieur, mais une date ressort en particulier et une autre partiellement. La question que les fans de la franchise devraient se poser, cependant : 2134 jouera-t-il un rôle dans les suites d’une manière ou d’une autre ?

Fans de la chasseurs de fantômes La franchise se réjouissait lorsque le troisième opus officiel de la série est sorti en salles et s’est avéré un énorme succès. Le film était charmant, drôle et une lettre d’amour complète aux films originaux. Au cours de la durée du film le plus récent, Vie après la mort, les fans ont eu droit à une cavalcade d’œufs de Pâques et de rappels aux films originaux, y compris des dates très particulières. Comme on le voit sur la photo ci-dessus, et comme indiqué dans le film lors de la première visite des enfants à l’intérieur du temple, la bannière rocheuse entourant le sanctuaire intérieur est griffonnée avec des numéros identifiés comme des dates. Ce qui est particulièrement intéressant à propos de ces dates, c’est que certaines d’entre elles correspondent à des événements historiques réels, et il y a un chiffre qui ressort, non pas pour ce qui s’est passé à cette date, mais pour ce qui POURRAIT arriver à une date ultérieure. La dernière date entièrement visible sur le mur est 2134, qui est suivie d’une date partielle de ’21..’

Pour répondre à cette question, certaines connaissances de base sont nécessaires dans les bandes dessinées et la littérature et sur les premier et troisième films qui seraient méchants : Ivo Shandor. Shandor est né en 1855. C’est significatif à plus d’un titre. La première date visible sur le mur est 1883, ce qui est clairement après la naissance d’Ivo. Cette année en particulier est corrélée à l’éruption réelle du Krakatoa, un fait qui est repris par Podcast dans le film. L’explosion a été très meurtrière et a tué plus de 36 000 personnes. De plus, on pense que l’explosion est la plus forte jamais enregistrée, étant entendue depuis Perth, en Australie, à environ 1800 miles de l’Indonésie, où se trouve Krakatoa. Enfin, les dates sur le mur correspondent toutes aux dates auxquelles Gozar lui-même peut apparaître, et la fosse que Shandor a créée dans le temple est destinée à y contribuer, car l’émergence de Gozar est vue alors qu’elle monte de la fosse dans le film.





La deuxième date vue est 1908. Ceci est présenté comme la célèbre déchirure croisée interdimensionnelle à laquelle Ray fait référence dans le premier film. Encore une fois, il s’agissait d’un événement historique réel, l’événement Tunguska, considéré par les habitants comme une malédiction du dieu Ogdy, qui était en fait un météoroïde impactant la Terre en Sibérie. L’impact, la chaleur et la destruction pourraient être ressentis à plus de 40 milles de l’épicentre. On pense qu’au moins trois personnes ont perdu la vie. Bien que cet événement soit l’événement mentionné dans le film, il y a un autre événement qui s’aligne davantage sur la catastrophe naturelle de Krakatoa en 1883. Dans le premier film, la première tentative de l’équipe pour aider Dana Barrett de Sigourney Weaver en crachant des idées dans la caserne des pompiers , vrai, faux ou indifférent. Il est possible que cela se soit produit à un autre moment du film lorsque Ray mentionne l’explosion de Tungiska, car il indique également à tort que l’année de l’explosion est 1909. Un événement qui correspond mieux à Krakatoa, en particulier en termes de vies perdues, le genre de chose un dieu sumérien pourrait vouloir s’associer au tremblement de terre de Messine en 1908, un événement qui a coûté la vie à plus de 100 000 personnes en Europe près de la Sicile.





L’année suivante est 1945, qui coïncide avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est également un événement bien réel. La Seconde Guerre mondiale a officiellement pris fin le 8 mai 1945. Lucky fait une petite blague dans le film en disant « Ce qui n’est pas arrivé », en référence à la Seconde Guerre mondiale. Cette année pourrait également avoir une signification plus profonde que celle présentée à première vue lorsque vous tenez compte d’une histoire fictive. Le podcast du film emmène Phoebe assez près de la montagne et explique que la mine a dû être fermée parce que les ouvriers ont sauté à mort lors de l’événement surnommé « La malédiction shandorienne ». Cet événement se déroule en 1945.

Les deux dates suivantes ont été vues à l’écran, 1984, le Manhattan Cross Rip, l’original Chasseurs de fantômes, ainsi qu’en 2021, les événements dont ont été témoins Vie après la mort. La dernière année entièrement visible : 2134. La date est définitivement une date future à laquelle Gozar pourrait tenter d’émerger. Rappelez-vous, ce n’est pas parce que c’est possible qu’il le fera. Il a été arrêté juste avant d’entrer dans notre monde en 1984 et s’est arrêté peu de temps après son entrée dans notre monde en 2021. Comment cela pourrait-il être abordé, cependant ? Une franchise qui fait référence à des prophéties, des fantômes, des spectres et des êtres interdimensionnels pourrait sûrement faire face au voyage dans le temps, n’est-ce pas? Possible, peu probable. Alors que le réalisateur Jason Reitman a poussé que son deuxième film pourrait tourner autour du méchant de SOS Fantômes II, Vigo les Carpates, on ne sait jamais avec certitude. L’approche ne pouvait remonter qu’à Ivo Shandor lui-même.





Le corps réanimé de Shandor est divisé en deux en Vie après la mort alors que Gozar met la main sur lui. Dans le premier film, Harold Ramis, Egon Spengler a déclaré que c’était après la Première Guerre mondiale que Shandor avait décidé que l’humanité était trop malade pour survivre. Les graines de cela auraient pu être plantées avant 1883. Shandor a probablement passé la majeure partie de sa vie à rechercher non seulement la métallurgie, mais a estimé qu’il n’était pas seulement appelé mais destiné à créer de multiples points d’entrée pour Gozar. Maintenant que Shandor est officiellement mort au lieu d’être incarcéré dans un sarcophage en verre, il pourrait devenir plus fort sous forme spectrale et aller de l’avant avec des plans pour aider à faire revivre Gozar en 2134, comme la prophétie des années semble l’indiquer.

Bien que les fans n’aient probablement pas à attendre jusqu’en 2134 pour une suite traitant de Gozar, cela pourrait être un point central à l’avenir dans quelque chose de similaire au scénario ci-dessus. Plus important encore, que les événements de 2134 soient vus à l’écran, soit sur film, soit sous-entendus, une chose est sûre, Gozar essaiera certainement d’entrer dans le monde fictif du chasseurs de fantômes franchise cette année-là. Espérons que les téléphones existent toujours et qu’ils appellent l’équipe.









