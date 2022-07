Ghost Rider révélé dans la dernière vidéo de She-Hulk: Attorney at Law?

Les dernières images de She-Hulk : avocate a peut-être révélé la présence d’un autre favori de Marvel dans le MCU : Johnny Blaze AKA Ghost Rider. Une featurette récemment publiée pour la prochaine série Disney + révèle comment le personnage principal acquerra ses pouvoirs, les fans repérant le camée majeur de Ghost Rider parmi l’assaut de nouvelles images.

Maintenant, bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions pour savoir si l’affiche dit « Johnny » ou « Donny », c’est absolument, définitivement … dit probablement Blaze. Un patronyme qui devrait être très familier aux fans de Marvel. Le premier à reprendre le flambeau Cavalier fantôme, Johnny Blaze est un cascadeur cycliste qui passe un pacte avec le Diable (Mephisto) afin de sauver la vie de son beau-père. Ainsi, Blaze se transforme en Ghost Rider, un squelette vêtu de cuir avec une tête enflammée dont la tâche est de collecter les âmes et de punir les méchants.

Un anti-héros Marvel très populaire, les fans attendent depuis un certain temps que Ghost Rider apparaisse dans le MCU. Alors qu’il y avait eu des rumeurs selon lesquelles le personnage ferait ses débuts dans Doctor Strange dans le multivers de la folieil semble que son introduction sera un peu plus lente, avec cette affiche de loin l’un des plus gros indices que Ghost Rider finira par illuminer l’écran.

Mot sur qui jouerait Cavalier fantôme devrait-il jamais entrer dans le MCU est inconnu, bien que les fans aient souvent appelé soit John Wick vedette Keanu Reeves ou Les morts vivants Norman Reedus pour obtenir le rôle. Récemment, Ryan Gosling, nominé aux Oscars, s’est proposé pour la partie film de bande dessinée, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, s’étant ensuite prêté à l’idée. « Si Ryan veut être Ghost Rider, Gosling est incroyable … Ryan est incroyable », a déclaré Feige. « J’adorerais lui trouver une place dans le MCU. Il est déguisé en Ken sur la plage de Venise et il reçoit plus de presse que de films géants qui sortent ce week-end, c’est incroyable.





She-Hulk: l’avocate présentera beaucoup de Daredevil

Faire allusion à l’existence de Johnny Blaze est loin d’être le seul effort fait par She-Hulk : avocatequi a maintenant été confirmé pour jouer Charlie Cox en costume jaune et rouge Casse-cou. « Je ne pense pas que nous ayons jamais, dans un million d’années, pensé que nous serions autorisés à les utiliser, car nous ne savions pas quel était le statut du personnage », a récemment déclaré la créatrice Jessica Gao à propos de l’inclusion de Daredevil. « Et puis, je ne me souviens plus comment, on a eu vent qu’il revenait et que c’était Charlie Cox, et on s’est dit : ‘Attends, est-ce que ça veut dire qu’on peut l’utiliser ? On a le droit ?’ Et quand ils nous ont dit oui, je veux dire, nous ne pouvions pas y croire, nous pensions qu’on nous faisait une blague. »

She-Hulk : avocate a été décrit comme une comédie directe des studios Marvel, dans laquelle Bruce Banner aide sa cousine, Jennifer Walters, lorsqu’elle a besoin d’une transfusion sanguine d’urgence et devinez quoi ? Elle reçoit aussi ses pouvoirs. Maintenant capable de devenir le super-héros vert de 6 pieds 7 pouces connu sous le nom de She-Hulk, Jennifer est chargée de gérer les cas impliquant d’autres surhumains. Y compris les goûts de l’ancien méchant de Hulk, The Abomination.

Avec Tatiana Maslany dans le rôle de Jennifer Walters AKA She-Hulk aux côtés de Jameela Jamil, Josh Segarra, Ginger Gonzaga, Jon Bass, Renée Elise Goldsberry, Tim Roth, Mark Ruffalo et Benedict Wong, She-Hulk : avocate La première est prévue le 17 août 2022 sur Disney+. Vous pouvez consulter la featurette She-Hulk: Attorney at Law avec l’aimable autorisation de Marvel Entertainment ci-dessous.