Ghost revient sur la scène musicale avec son single « Hunter’s Moon »

Après deux ans d’attente, les membres de Ghost, un groupe de doom metal suédois, ont enfin présenté au public un nouveau single intitulé « Hunter’s Moon ». Cette sortie fait partie de la promotion de « Halloween Kills », dont une cassette fera partie de sa bande originale.

Cette curieuse collaboration est due à Ryan Turek, vice-président du développement de films chez Blumhouse Productions, qui a participé à la production de « Halloween Kills ». Turek aurait vu Ghost en concert en 2018 lors de sa tournée « A Pale Tour Named Death », et depuis lors, il a noué une amitié étroite avec Tobias Forge, le cerveau derrière le groupe.

« Hunter’s Moon » est désormais disponible sur les plateformes de streaming musical et figurera dans le générique de fin de « Halloween Kills », qui sortira le 15 octobre, en plus d’avoir une sortie vinyle spéciale avec le thème principal du film , qui a été composé par le créateur de la saga John Carpenter, qui a également été producteur exécutif.

« Hunter’s Moon » est la nouvelle sortie de Ghost depuis l’arrivée de son album studio « Prequelle » en 2018, sans oublier l’EP « Seven Inches Satanic Panic », qui ne comprenait que deux chansons. En prévision de nouveaux morceaux, dont quelques indices ont déjà été donnés à ce sujet, le groupe prépare son retour sur scène en 2022 avec une tournée aux États-Unis.

Au cours de la dernière année, le groupe a confirmé à ses fans qu’ils étaient déjà en route pour le studio d’enregistrement pour commencer à travailler sur leur cinquième album avec la possibilité de le sortir fin 2021. Cependant, Tobias Forge a noté que l’album ne serait pas sorti à l’époque du public jusqu’à ce qu’il n’y ait aucune certitude de pouvoir effectuer une tournée pour la promouvoir, puisqu’ils prévoient que la date de lancement coïncide avec le début de la tournée.

« L’enregistrement durera environ six semaines, puis deux semaines de mixage et de montage. Donc, en mars, l’album devrait être prêt, mais il ne sortira qu’après l’été », a déclaré Forge. Récemment, la possibilité de voir Ghost dans les futures éditions du « Download Festival », l’un des événements hard rock les plus importants du Royaume-Uni, a été explorée.