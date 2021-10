Ghost Recon Frontline annoncé, est un jeu de tir multijoueur gratuit et massif pour PS5, PS4

Abonnez-vous à Push Square sur

Ubisoft vient d’annoncer Ghost Recon Frontline – mais si vous recherchez une autre aventure coopérative en monde ouvert, ce n’est pas ça. Frontline est un jeu de tir « massif » joueur contre joueur, et il sera gratuit sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Il proposera également un jeu croisé au lancement entre toutes les plateformes, y compris la Xbox Series X |S, Xbox One, PC, Luna et Stadia.

Et oui, il est présenté comme un titre Battle Royale. Le communiqué de presse se lit comme suit : « Expedition, le mode phare du jeu, offre une nouvelle approche du genre Battle Royale. Comptant plus de 100 joueurs en équipes de trois, ces équipes devront travailler ensemble pour atteindre des objectifs dynamiques sur l’immense carte ouverte avec pas de cercle convergent. Une fois que les joueurs auront fini de collecter des informations, ils devront se diriger vers une zone de largage et demander une extraction. Une fois lancée, toutes les équipes connaîtront la position de l’extraction et tenteront d’intervenir, les joueurs devront jouer tactiquement pour réussir à s’échapper et gagner le match. Des modes supplémentaires seront également disponibles au lancement. »

Inutile de dire que la réaction initiale à cette révélation n’a pas été particulièrement positive. La bande-annonce est déjà inondée de dégoûts sur YouTube, et la principale critique semble être que… Eh bien, ce n’est pas vraiment ce que les gens attendent de Ghost Recon. Mais qui sait, ce sera peut-être amusant.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour Frontline, mais il semble qu’il y aura de nombreux premiers tests de gameplay auxquels vous pourrez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire à ces tests sur le site officiel dès maintenant.

Alors, que pensez-vous de Ghost Recon Frontline ? N’oubliez pas de faire équipe dans la section commentaires ci-dessous.