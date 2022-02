Ghost project, les bouffonneries amicales d’une entité indépendante

in

festival de rotterdam

Réalisé par Roberto Doveris, ce film chilien concourt pour le Tiger Award au Festival du film de Rotterdam.

Ghost Project, film chilien en compétition au Festival du film de Rotterdam. (Photo : IFFR)

Les films de comédie mexicains actuels nous ont grossiers et gâtés avec un humour forcé, des blagues faciles, des abus dans la répétition de sketches (pas de gags), des performances exagérées et des scénarios faibles dans leurs histoires. Pour une raison étrange, les chaînes commerciales et les plateformes de streaming considèrent que les gens aiment ce type de contenu, alors ils réfléchissent à son exposition constante malgré le fait qu’une grande partie du public les évite. Cette volonté de se procurer ce type de production conduit de nombreux téléspectateurs à perdre confiance dans les comédies.

Mais parfois, l’espoir pour ce genre revient lorsque le contenu étranger nous rappelle qu’il est également valable de regarder ailleurs et de faire la paix avec l’humour. Tel est le cas de projet fantôme, Film chilien réalisé par Roberto Dovaris en compétition au Festival international du film de Rotterdam (IFFR).

En attendant d’avoir l’occasion d’apparaître au cinéma, Pablo (Juan Cano) exerce le métier d’acteur à la faculté de médecine afin que les étudiants sachent comment réagir face aux patients lorsqu’ils exercent leur métier. Dans la vie privée, un beau jour, son colocataire le laisse avec des dettes, un chien et un fantôme. Oui, un fantôme.

Avec ces éléments, on pourrait supposer que le chaos se profile à l’écran pour raconter ce qui est cohérent dans le quotidien de Pablo. Mais le contraire se produit; Dovaris opte pour un style indépendant. Optez pour un rythme semi-lent et sans chichi pour montrer que l’humour peut être utilisé sans précipitation ni actions fantaisistes. Le rire n’est pas chaussé au spectateur, il lui est suggéré et c’est à lui de décider s’il est drôle ou non. Tout d’abord, il y a un grand succès.

En revanche, faisant appel par inadvertance à ce que le directeur technique Marcelo Bielsa a parmi ses fondamentaux du jeu, Dovaris parvient à souligner l’importance de la noblesse dans les ressources utilisées. Par exemple, l’espace. Ici, il est appliqué avec l’utilisation d’un appartement pour raconter son histoire, quelque chose qui n’est pas si loin de nous compte tenu de films comme La tâche (Jaime Humberto Hermosillo), aube Rouge (Jorge Fons) et Saison du canard (Fernando Eimbcke). Il se démarque d’autant plus qu’il a tourné ce film en pleine pandémie, une période où son scénario a su s’accommoder avec de bons dividendes d’une intrigue qui peut se dérouler entre quatre murs. Eh bien, et dans l’un ou l’autre lieu extérieur.

Maintenant, la prémisse d’un fantôme n’a rien à voir avec la terreur. En fait, il va de l’autre côté. Il peut même être considéré comme un clin d’œil à Gasparin, ce petit fantôme avec l’ambiance que nous connaissions dans l’enfance. Ce spectre, ou entité, est d’une grande valeur non seulement pour Pablo mais aussi pour le public car il l’aide et nous aide à percevoir ce que les vivants ne remarquent pas, ou préfèrent ne pas remarquer. Comme quoi? Le traitement des animaux, les préjugés contre l’homosexualité, la violence contre les femmes, la solitude et l’amitié, principalement ce point.

À quel point est-il difficile de nouer des liens affectifs et amicaux en ces jours de pandémie dans des noyaux éloignés de la famille ? Nul doute que les vivants nous compliquent la vie et que les fantômes ont tout compris. La routine leur suffit, le passage quotidien dans un appartement pour nous la planter à la figure. Si possible avec humour.

