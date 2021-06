Sony a mis à jour l’art de la boîte de vente au détail pour Ghost of Tsushima, suscitant des spéculations selon lesquelles le jeu pourrait se diriger vers PC. La nouvelle boîte du titre mondial ouvert fait la promotion de Ghost of Tsushima Legends – l’excellent mode coopératif du jeu qui a été ajouté dans une mise à jour gratuite. La nouvelle boîte supprime également le slogan « Only on PlayStation » qui orne l’emballage des versions exclusives PlayStation.

Auparavant, la ligne « Only on PlayStation » avait été supprimée à la fois d’Horizon Zero Dawn et de Days Gone, deux titres exclusifs PS4 qui ont été portés sur PC. Étant donné que Sony est très ouvert au transfert de certains de ses jeux sur PC, ce ne serait pas vraiment un choc de voir Ghost of Tsushima faire le saut.

Cela dit, il convient de noter que Sony semble de toute façon avoir dépassé le slogan « Uniquement sur PlayStation ». Les jeux PS5 exclusifs ne l’ont plus sur leurs boîtes de vente au détail, et donc cela pourrait soyez simplement la réimpression de Ghost of Tsushima en adhérant au nouveau format.

Une autre théorie est que Ghost of Tsushima pourrait en fait obtenir une version PS5, car le slogan est supprimé de jeux comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Sackboy: A Big Adventure – des jeux cross-gen. Cela nous semble cependant le scénario le moins probable, car Ghost est déjà mis à jour pour fonctionner à 4K, 60 images par seconde lorsqu’il est lu sur PS5 via une rétrocompatibilité.

Encore une fois, cela ne nous surprendrait pas du tout de voir Ghost arriver sur PC, mais ce n’est pas tout à fait une confirmation – du moins pas encore.