Ghost of Tsushima révèle quelques données de ses dix premiers jours sur le marché

Il y a deux semaines, il est arrivé sur le marché Fantôme de Tsushima, le nouveau jeu vidéo de Sucker Punch qui a réussi à faire tomber des milliers de joueurs amoureux. Tel est le succès du travail que le jeu vidéo est devenu le meilleure première d’une nouvelle IP sur PlayStation 4 il y a des jours. Et maintenant de Play Station Ils ont voulu donner plus de données en partageant quelques statistiques du voyage que les joueurs, à travers Jin Sakai, ont vécu sur l’île de Tsushima.

C’est à travers une image comme Play Station a partagé quelques faits intéressants. Dans les dix premiers jours, Les joueurs de Ghost of Tsushima accumulent un total de 15,5 millions de photos prise en utilisant le mode photo spectaculaire inclus dans le jeu vidéo. Parallèlement à cela, 37,5 millions de sanctuaires ont été vénérés, 17,1 millions ont été coupés en poteaux de bambou et 8,8 millions de renards ont été câlins.

Avec tout cela, il semble que les joueurs de Fantôme de Tsushima Ils pressent au maximum ce travail qui, pour beaucoup, a été l’un des jeux vidéo de l’année. Et pour tous Sucker Punch Il y a quelques jours, il lançait une nouvelle mise à jour qui apportait au jeu un mode de difficulté plus élevé, la possibilité de profiter d’un combat avec moins d’intensité et d’autres changements et corrections. Vous pouvez lire toutes les modifications dans ce même lien.

Nous vous rappelons que Fantôme de Tsushima est maintenant disponible comme l’une des dernières grandes exclusivités de Playstation 4, et est-ce que Sony prépare déjà l’arrivée sur le marché de Playstation 5 à la fin du présent 2020. Nous étions déjà en mesure de jouer du début à la fin au nouveau travail de Sucker Punch et dans notre analyse nous affirmons que “Ghost of Tsushima a fini par être un peu moins que ce que nous aurions aimé trouver. C’est un jeu très agréable avec un système de mission très bien fait, avec une progression qui engage et avec une finition graphique et un design artistique de premier ordre. Cependant, en plus de tous les avantages, il faut voir d’autres points noirs“

