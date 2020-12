Ghost of Tsushima remporte le GOTY 2020 de la meilleure direction artistique

Le GOTY 2020 de la ville ne remporte qu’un seul prix. Ghost of Tsushima remporte la catégorie de la meilleure direction artistique aux Game Awards.

Bien que les utilisateurs aient voté pour Ghost of Tsushima remporte GOTY 2020, lors du gala des Game Awards, cela ne pouvait pas être. Le jeu vidéo Sucker Punch se retrouve seul avec le prix de la « meilleure direction artistique », et ce n’est pas étonnant, puisque nous sommes confrontés à l’un des plus beaux jeux de l’année.

À la fin de l’événement, avec le prix du meilleur jeu de l’année pour The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima était un sujet tendance sur Twitter en raison d’opinions contradictoires des utilisateurs. Comme je l’ai déjà dit, quelques jours avant les The Game Awards 2020, le GOTY a été remis à Tsushima avec les votes des utilisateurs.

Ghost of Tsushima nous met dans la peau d’un samouraï qui, avec son clan, est vaincu par une invasion mongole. Dans une carte étendue et magnifique, c’est pourquoi ils lui ont décerné ce prix, nous devrons nous débarrasser des envahisseurs. Mais plusieurs choses se produisent dans l’histoire de Jin Sakai qui le feront douter. Les méthodes utilisées pour se débarrasser de l’invasion mongole ne sont pas bien vues par sa famille et cela causera des problèmes au protagoniste à certains moments.

Si vous êtes intéressé, sur notre site Web, nous avons l’analyse de ce fabuleux jeu vidéo dans lequel j’ai consacré de nombreuses heures. Même des mois après sa sortie, Sucker Punch nous a offert aux joueurs une mise à jour gratuite qui apportait plus d’histoire et de multijoueur. Une histoire plus fantastique, quelque chose que ce jeu vidéo réclamait et qui nous montre un peu plus les traditions du Japon féodal. Au fait, pour jouer en multijoueur, nous avons besoin de PlayStation Plus.

Vous pouvez voir tous les nominés et les gagnants du TGA 2020 dans le lien suivant. Dans notre chaîne YouTube, vous trouverez plus de vidéos de ce spectaculaire Ghost of Tsushima.