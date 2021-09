Ghost of Tsushima Legends obtient une nouvelle carte de survie, une autre à venir la semaine prochaine

Sucker Punch a ajouté une nouvelle carte du mode de survie à Ghost of Tsushima Legends – le mode multijoueur coopératif expansif de Ghost of Tsushima. Legends a été mis à jour de manière assez significative depuis le lancement de Ghost of Tsushima: Director’s Cut le mois dernier, et il ne fait que s’agrandir. La nouvelle carte, intitulée Twilight and Ashes, se déroule dans le royaume d’Iyo, avec son atmosphère menaçante et son éclairage rouge. Sinistre!

Aventurez-vous dans le royaume d’Iyo avec notre nouvelle carte de survie, Twilight and Ashes, disponible dès maintenant dans #GhostOfTsushima: Légendes! La semaine prochaine, le 1er octobre, nous lancerons une nouvelle carte de survie supplémentaire, Blood and Steel, basée sur l’île d’Iki ! pic.twitter.com/9aO959DkqG — Ghost of Tsushima 🎮 Découpe du réalisateur maintenant ! (@SuckerPunchProd) 24 septembre 2021

Mais ce n’est pas tout. Le développeur a également confirmé que la semaine prochaine verra la sortie de un autre carte de survie, qui sera basée sur l’extension Iki Island. Il s’appelle Blood and Steel, et il arrive le 1er octobre.

Avez-vous joué à Legends ? Donnez un coup de pouce à Sucker Punch pour son soutien continu dans la section commentaires ci-dessous.