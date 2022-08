Ghost of Tsushima : le projet risqué de Sony Pictures

images sony

Le film sera aux commandes de Chad Stahelski, la personne en charge de porter au cinéma John Wick. Il est inspiré d’un jeu vidéo PlayStation populaire.

©IMDBLe jeu est sorti le 17 juillet 2020.

Les adaptations cinématographiques et télévisuelles de jeux vidéo continuent de faire parler. Inexploré, Metal tordu Oui Le dernier d’entre nous sont quelques-uns des titres qui figurent parmi les productions de Play Station qui avait (ou aura) sa version action en direct. A tout cela, il faut ajouter une adaptation prometteuse de Fantôme de Tsushimale jeu vidéo sorti en 2020 par Playstation 4 qui est rapidement devenu un succès mondial et s’est vendu à plus de 9 millions d’exemplaires depuis ses débuts.

Chad Stahelskiréalisateur de la saga de John Wick et coordinateur des cascades Matricea été choisi par images sony porter les fils de l’adaptation cinématographique de Fantôme de Tsushima. L’histoire de ce jeu vidéo se concentre sur le guerrier samouraï Jin Sakaile dernier des membres de son clan encore en vie, qui en l’an 1274 se lance dans une mission pour Île de Tsushima où il affrontera une série de rivaux qu’il devra vaincre pour libérer sa famille.

Au cours des dernières heures, il a été annoncé que le pari de images sony arrêtez avec cette adaptation action en direct de Fantôme de Tsushima Ce sera assez risqué. Le moyen Collisionneur réussi à interviewer Chad Stahelski à l’occasion de cette sortie et c’est ce réalisateur qui a confirmé que les projets du studio consistaient non seulement à embaucher un casting 100% d’origine japonaise mais aussi à tourner en langue japonaise. « C’est une révérence à Akira Kurosawa, qui fait probablement partie des cinq principales influences de ma vie. »assuré Stahelskiqui a terminé : « Je pense que si nous le faisons correctement, ce sera visuellement époustouflant ».

Concernant l’idée d’adapter cette histoire tout en respectant ses racines japonaises, Stahelski a révélé qu’il avait le plein soutien de Sony. « Je vais au Japon depuis l’âge de 16 ans. J’aime le pays, ses habitants, sa langue »a révélé le réalisateur, qui a également reconnu qu’à partir de cette décision son travail devait être suffisamment « frais » comme pour « séduire le public occidental ». Au-delà de cela, il a souligné qu’il est très clair que personne ne financera un projet de 200 millions de dollars où l’anglais n’est pas parlé, il doit donc être « intelligent » et résoudre une exécution qui est « responsable de la propriété, du studio et que même ainsi il a tout ce que je veux et continue d’être quelque chose d’épique »a-t-il fait remarquer.

+Les facteurs qui donnent raison à Chad Stahelski

En plus d’avoir le soutien du studio pour présenter Fantôme de Tsushima en japonais, quelque chose d’essentiel, Stahelski Il a également d’autres facteurs en sa faveur. Le plus important de tous a à voir, selon lui, avec l’apparition de Netflix et les plateformes diffusion cela a renforcé la prédisposition du public nord-américain à voir de plus en plus de titres qui ne sont pas parlés en anglais et à le faire avec des sous-titres. Mais également, Stahelski a été chargé de mettre en évidence la figure de Jackie Chan: « Vous n’aviez pas besoin de parler le cantonais ou le mandarin pour le comprendre. Vous l’avez vu sur son visage. Il y a une façon pour les réalisateurs de diriger les acteurs. Il y a moyen de le faire ». Ainsi, il a statué : « Si je coupe le son, je veux que vous sachiez de quoi parle la scène, au-delà de la langue ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂