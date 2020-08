Ghost of Tsushima, la nouvelle PlayStation IP la plus vendue de l’histoire

Les joueurs ont clairement été impressionnés par le cadre spectaculaire de Fantôme de Tsushima, en plus d’une très bonne histoire, mécanique et autres. Provenir de Sucker Punck, une étude prestigieuse après la création de Infâme et de la saga Sly Cooper, Les attentes étaient très élevées et le jeu aspirait à devenir un vrai succès. On pouvait déjà voir qu’il devenait le Le jeu le plus vendu de juillet aux USA, mais aujourd’hui, nous connaissons encore plus de données.

C’était le journaliste bien connu Patrick Shanley qui a partagé des données impressionnantes recueillies auprès de Superdata. Ceux-ci garantissent que Ghost of Tsushima avait 1,9 million d’exemplaires vendus numériquement en juillet. La chose ne s’arrête pas là, puisqu’elle a réussi à surmonter peu à peu ce qu’elle a réalisé Horizon Zero Dawn en 2017. De cette façon, Shanley s’assure que Fantôme de tsushima a réussi à devenir la nouvelle adresse IP de PlayStation le plus rapide vendu de l’histoire.

Bien sûr, ces chiffres augmenteront avec le temps, mais maintenant il y aura plus de raisons que jamais, puisque le travail de Sucker Punch recevra Le mode Legends, un mode multijoueur coopératif totalement gratuit qui a retenu l’attention de tous ceux qui sont devenus fans de Fantôme de Tsushima. Et en cas de doute, l’étude a également confirmé que il n’y aura pas de type de microtransaction.

<< À la fin du XIIIe siècle, l'Empire mongol a ravagé des nations entières dans sa conquête de l'Est. L'île de Tsushima est tout ce qui se dresse entre les principales îles du Japon et une invasion massive des Mongols. Alors que l'île brûle après l'assaut mongol, Le guerrier samouraï Jin Sakai fera tout ce qu'il faut pour protéger son peuple et regagner sa maison.

Au-delà de la guerre, sa beauté ancestrale perdure: découvrez les merveilles de Tsushima dans ce monde ouvert d’action et d’aventure.

Rise of the Phantom: Forgez une nouvelle voie et menez une guerre atypique pour la liberté de l’île.

Boue, sang et acier: défiez vos adversaires avec votre katana pour une expérience de combat de samouraï immersive, éliminez les menaces lointaines avec votre arc et utilisez la furtivité pour tendre une embuscade. “

