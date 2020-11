Ghost of Tsushima et The Last of Us Part II, en solde

Ils sont réduits respectivement à 49,99 € et 39,99 €

Sony Interactive Entertainment annonce que les deux jeux vidéo nominés pour le jeu de l’année lors de la dernière édition des Game Awards 2020, The Last of Us Part II Oui Fantôme de tsushima, bénéficiera d’une réduction dans la promotion actuelle du Black Friday 2020, valable jusqu’au 30 novembre.

Dans ce sens, The Last of Us Part II, sera réduit à 39,99 € et Fantôme de tsushima, il sera au prix de 49,99 €. Le gala de remise des prix aura lieu le 10 décembre, où les gagnants des différentes catégories seront désignés. Ensuite, nous vous laissons avec la vidéo de l’annonce:

La source: Communiqué de presse PlayStation