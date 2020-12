Ghost of Tsushima est le GOTY pour le Japon selon Famitsu

L’aventure de Jin semble avoir pénétré profondément dans les terres du Soleil Levant. Ghost of Tsushima est le GOTY du Japon.

Dirigé par un réalisateur occidental et développé dans un studio de Washington, États-Unis, Ghost of Tsushima est le GOTY pour le Japon. Une aventure de samouraï exclusive à PlayStation, qui se déroule lors de l’invasion de l’île de Tsushima à la fin du XIIIe siècle, qui a trouvé son chemin dans le public japonais malgré ses origines occidentales.

En fait, il est important de noter que ce prix a été choisi par le vote de 132 membres éminents de l’industrie japonaise du jeu vidéo. Ils comprennent des critiques professionnels, des développeurs et des célébrités de l’industrie via Famitsu. Un consensus qui montre la grande réception du jeu de Sucker Punch au pays du soleil levant. Rappelons-nous que Ghost of Tsushima a été vendu au Japon après sa première. Et il a également fait monter en flèche la popularité de l’île en tant que destination touristique, inspirant des émissions de voyage à la télévision japonaise.

En ce qui concerne le reste des sorties exceptionnelles de l’année, Animal Crossing: New Horizons est en deuxième position. Dans la liste des meilleurs jeux de l’année pour Famitsu, nous avons également un autre best-seller japonais de 2020: Final Fantasy VII Remake. Pour référence, le meilleur jeu de 2019 du magazine Famitsu (choisi par vote) était Death Stranding, de Kojima Productions, suivi de Dragon Quest Walk et Sekiro: Shadows Die Twice.

Si vous n’avez encore tenté aucune de ces aventures primées du magazine japonais, et que vous espérez les rencontrer sous le sapin ce Noël, n’hésitez pas à consulter notre analyse de Ghost of Tsushima pour PS4. Et, bien sûr, n’oubliez pas non plus la revue Animal Crossing: New Horizons ou la revue Final Fantasy VII Remake.