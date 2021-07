Ghost of Tsushima: Director’s Cut pourrait occuper une bonne partie de votre stockage PS5

La taille du fichier de Ghost of Tsushima: Director’s Cut a été repérée avant la sortie du jeu le mois prochain. Le toujours fiable Taille du jeu PlayStation choisi sur les serveurs de Sony, et sans surprise, il semble que Director’s Cut va être un peu plus gros que la version originale. Cela inclut l’extension Iki Island, après tout.

Sans aucun correctif, Ghost of Tsushima: Director’s Cut semble faire 63,8 Go sur PlayStation 5. Il est probable que ce sera une taille très similaire sur PlayStation 4. Il va donc prendre une bonne partie de votre stockage SSD sur le courant de Sony. -gen système – mais ce n’est rien trop fou.

Pour le contexte, l’original Ghost of Tsushima sur PS4 ajoute actuellement jusqu’à 52,2 Go – et c’est avec toutes ses mises à jour (y compris le mode coopératif Legends) installées. Donc Director’s Cut ne représente pas un énorme saut de taille.

Avez-vous de la place pour Ghost of Tsushima : Director’s Cut ? Commencez à affûter votre lame dans la section commentaires ci-dessous.