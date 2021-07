Ghost of Tsushima: Director’s Cut Iki Island Expansion obtient une superbe bande-annonce

Sony a publié une nouvelle bande-annonce pour Ghost of Tsushima: Director’s Cut, qui nous donne une bien meilleure idée de ce qu’est le nouveau contenu de la réédition. L’île d’Iki est une extension qui voit Jin se rendre sur… eh bien, l’île d’Iki, où une menace mongole différente prend racine. La bande-annonce ci-dessus nous donne un aperçu de l’histoire de l’extension, qui semble se dérouler plutôt bien.

Bien sûr, Iki abritera également de nouvelles quêtes, équipements et secrets. La description officielle de l’extension se lit comme suit : « Le voyage de Jin commence lorsqu’il découvre qu’une mystérieuse tribu mongole a pris pied sur Iki. Ils sont dirigés par un chaman vénéré appelé Ankhsar Khatun, connu de ses partisans sous le nom de « l’Aigle ». À la fois khatun et chamane, elle n’est pas seulement une conquérante de nations, mais une bergere d’âmes. Et le danger qu’elle représente pour Jin et son peuple est unique en son genre. «

Il continue : « Notre version semi-fictionnelle de l’île d’Iki offre un contraste frappant avec Tsushima. C’est une terre sauvage et sans loi de pillards et de criminels, marquée par les souvenirs de la guerre et farouchement indépendante ; les samouraïs n’y contrôlent pas depuis des décennies. Aussi qualifié qu’il soit, Jin ne peut pas affronter les Mongols seul. Il devra travailler avec ou autour d’une coterie de personnages peu recommandables pour mener le combat contre l’Aigle. Cela nous semble bon !

En gros, nous nous attendons à ce qu’Iki Island soit plus Ghost of Tsushima – mais ce n’est pas une mauvaise chose lorsque l’épopée du monde ouvert reste l’une de nos exclusivités PlayStation 4 préférées. Avez-vous hâte de voir Ghost of Tsushima : Director’s Cut ? Préparez-vous à ensanglanter votre lame une fois de plus dans la section commentaires ci-dessous.