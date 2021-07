Ghost of Tsushima Director’s Cut Bundles dans l’extension New Island, à venir sur PS5 et PS4

Suite à quelques fuites et rumeurs ces dernières semaines, Sony a confirmé que Ghost of Tsushima: Director’s Cut est bien une chose. Il sortira sur PlayStation 5 et PS4 le 20 août 2021 et comprendra une nouvelle extension d’histoire se déroulant sur l’île d’Iki. Au lieu d’un nouveau jeu dérivé autonome, il semble que le fantôme d’Ikishima soit simplement un add-on DLC pour le jeu existant. L’expérience originale sera également mise à jour avec la prise en charge du retour haptique et des déclencheurs adaptatifs sur PS5, ainsi que des temps de chargement améliorés et de l’audio 3D.

L’extension de l’île Iki contiendra un nouveau récit et de nouveaux personnages. Il y aura également « de nouveaux environnements à explorer, une nouvelle armure pour Jin ainsi que son cheval, de nouveaux mini-jeux, de nouvelles techniques, de nouveaux types d’ennemis et bien plus encore. Il y aura même de nouveaux animaux à caresser! » Les amateurs de trophées peuvent également s’attendre à de nouveaux bibelots à débloquer. Sur PS5, la synchronisation labiale pour la voix off japonaise sera également proposée.

« Si vous possédez déjà Ghost of Tsushima sur PS4, vous pourrez transférer votre sauvegarde sur PS5 pour reprendre là où vous vous étiez arrêté. Pour les nouveaux joueurs, le nouveau contenu d’Iki Island sera disponible à partir de l’acte 2 de Ghost of Tsushima , après vous être rendu dans la région de Toyotama. »

Le jeu coûtera 70 € sur PS5 et 60 € sur PS4, les précommandes numériques vous donnant un accès immédiat à la version de dernière génération pour vous permettre de démarrer à l’avance. Si vous possédez déjà Ghost of Tsushima sur PS4, la mise à niveau vers la version Director’s Cut coûtera 20 €. Cette mise à niveau sera disponible à partir du 20 août 2021. Si vous achetez l’édition Director’s Cut sur PS4, puis choisissez de la mettre à niveau vers la version PS5, cela vous coûtera 10 €.