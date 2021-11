Ghost is back : « La Mecque est le personnage le plus violent que j’aie jamais joué »

L’univers de Puissance ne cesse de s’étendre et, tout en 50 centimes et son équipe réfléchissent à de nouveaux spin-offs, la deuxième saison de Livre de Pouvoir II : Fantôme. Michael Rainey Jr. est le protagoniste de cette production qui peut être vu par Starz joue dans toute l’Amérique latine et ce dimanche a commencé à lancer les épisodes de la deuxième tranche.

La deuxième saison de Fantôme a ajouté un nouveau méchant à cette histoire qui avait laissé les fans dans l’attente de Tariq. Le caractère de Rainey Jr. Il a mis fin à la vie d’enseignant et a commencé à comprendre qu’il ressemblait de plus en plus à son père. Tout ce qu’il voulait éviter commençait à se manifester de plus en plus dans sa personnalité.

Dans ce contexte, il apparaîtra Mecque, qui interprétera Daniel Sunjata (Le diable s’habille en Prada). L’acteur a discuté avec Divulgacher à quoi s’attendre de sa participation et des nouveaux épisodes du spin-off de Puissance. « La Mecque est le personnage le plus violent que j’aie jamais joué », a déclaré l’artiste, qui a également souligné l’émotion de faire partie de cette production : « J’ai regardé chaque épisode de chaque saison de cette émission. Arriver à Fantôme J’étais excité « .

Comment était l’adhésion Puissance et construire votre personnage ?

L’une des grandes choses dans l’univers de Puissance est que toutes les séries sont extrêmement spécifiques. Ils ont une qualité qui les unit, on peut dire que c’est Puissance, alors soyez vous regardez Puissance ou regardes-tu Fantôme. Vous voyez aussi que dans le reste des séries qui viennent dans l’univers de Puissance. Mais Fantôme c’est une chose en soi, c’est son propre monde. J’ai dû regarder la première saison et comprendre l’ambiance, puis trouver mon chemin dans mon personnage et son monde. Ils m’ont facilité l’écriture.

Dans quelle mesure le fait de changer votre apparence physique vous a-t-il aidé à entrer dans le rôle ?

Cela avait beaucoup à voir avec la façon dont je suis entré dans la tête de Mecque, à cause de la différence, encore une fois, avec tout autre personnage que j’ai jamais joué. C’était très important : me raser la tête, te teindre la barbe, puis changer un peu mon corps. Je n’avais pas beaucoup de temps pour ça. Lorsque vous essayez de gagner du muscle ou de la graisse, quelque chose de plus gros ou plus petit, vous avez généralement besoin de plus de temps. Je n’avais pas beaucoup de temps. Mais je dirais que changer mon apparence physique était la clé pour que je puisse entrer dans la tête de Mecque.

Vous avez toute une présentation avec votre personnage. Dans la première scène, vous tuez quelqu’un de sang-froid et montrez que vous êtes un dur à cuire dans la série. Que peut-on attendre de ce voyage à la Mecque tout au long de la saison ?

Vous allez en voir plus, c’est certain. La façon dont il est connu est ce qui donne le ton à la saison. Mais Mecque il est tellement calculateur que ce qu’il choisit de faire à chaque instant est défini par les besoins de ce moment. Si c’est de la violence, c’est de la violence. S’il s’agit de manipulation psychologique ou émotionnelle, alors c’est le cas. Il fait toujours ce que le moment demande et fera ce que le moment demande en fonction de ce qu’il veut qu’il se passe.

Comment était-ce de travailler au milieu d’une pandémie? Que pouvez-vous nous dire sur votre travail avec 50 Cent ?

L’ensemble de la production, tous, a toujours mis le bien-être et la santé des acteurs, ainsi que de l’équipe, en premier. Ils étaient très prudents et essayaient aussi de ne pas être difficiles. Nous avons fait ce qu’il fallait pour être en sécurité, mais cela ne nous a pas empêchés de nous amuser et d’être créatifs.

je ne pouvais que rencontrer 50 centimes une fois. Ce fut bref. Il faisait chaud et m’a bien accueilli. Évidemment, j’aime le produit qu’il fait, à commencer par Puissance. C’était génial qu’ils m’incluent dans quelque chose qu’il a fait.

Qu’est-ce que vous aimez le plus Puissance?

Que c’était dangereux mais en même temps brillant. Dès l’intro, si vous connaissez cette chanson, son apparence et ce qu’elle ressent, les créatifs ne se contentent pas de Puissance mais de tout l’univers, de la texture que le spectacle a à l’écran, je ne sais pas comment le dire mais il a une forme très viscérale et je me suis connecté avec ça. Cela a immédiatement attiré mon attention et m’a fait revenir pour plus.

Ce que j’aime le plus dans le jeu Mecque c’est à quel point il est différent de tout autre personnage qu’il a jamais joué. En termes de type de personnage, il est mauvais, mais en même temps il y a des aspects qui le rendent humain.

Qu’est-ce que la Mecque a de Daniel et Daniel de La Mecque ?

Mecque est très différent de moi, mais je dirais que la série Fantôme, surtout en cette saison, l’un des thèmes abordés est celui avec lequel de nombreuses personnes peuvent se sentir identifiées à un certain niveau : qu’êtes-vous prêt à faire pour obtenir ce que vous voulez ? Que sacrifieriez-vous pour obtenir ce que vous voulez ? C’est ainsi que fonctionne la vie. La série examine cette question, ce thème, d’une manière très divertissante. Vous n’avez pas besoin de philosopher pour le voir, mais il a des questions très philosophiques. Je dirais que je me sens identifié à ça, à la question du sacrifice, de la prise de décision, la fin justifie-t-elle les moyens ? En dehors de ça, il est totalement différent de moi.

