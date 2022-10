Ghost Hunters Saison 15 Épisode 5 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

in

De nombreuses personnes de différentes régions recherchent la date de sortie de l’épisode 5 de la saison 15 de Ghost Hunters. Les fans de cette série sont curieux de savoir ce qui va se passer dans cet épisode. Pour trouver toutes les informations à ce sujet, vous êtes nombreux à effectuer des recherches sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous partagerons toutes les informations telles que Ghost Hunters Saison 15 Episode 5 Date de sortie. Ici, nous vous informerons également d’autres détails tels que Où regarder cette série, la liste des épisodes de la saison 5, les informations sur les acteurs et bien plus encore. Alors, sans plus tarder, donnons-nous tous les détails.

C’est une série télévisée paranormale et de réalité américaine. Le nom de sa société de production est Pilgrim Films & Television. Le premier épisode de cette émission est sorti le 6 octobre 2004 et après la sortie, cette série a réussi à gagner beaucoup de popularité dans tout le pays. Comme vous pouvez facilement le remarquer, il dure depuis longtemps et les gens attendent toujours son prochain épisode.

L’histoire de ce spectacle suit juste un groupe de personnes qui travaillent comme chasseurs de fantômes pour des clients qui ont signalé des phénomènes inhabituels, s’est transformé en son propre phénomène. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette émission, vous la trouverez plus excitante. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 5 de la saison 15 de Ghost Hunters. Alors sachons-le.

Ghost Hunters Saison 15 Épisode 5 Date de sortie

Maintenant, si nous parlons de Ghost Hunters Saison 15 Episode 5 Date de sortie. Le nom de cet épisode est Cursed Coliseum et sa sortie est prévue pour le 29 octobre 2022. Comme vous pouvez le constater, l’attente de cet épisode va se terminer dans quelques jours et ici, nous vous recommanderons à tous de marquer la date et attendre sa sortie.

Où diffuser des chasseurs de fantômes ?

Si vous voulez regarder cette émission, vous pouvez maintenant la diffuser sur Travel Channel et c’est la plateforme officielle de cette série. Si vous souhaitez regarder cette série en ligne, vous pouvez la regarder sur Prime Video et ITunes. Auparavant, cette série était diffusée sur Discovery +. Donc, si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez diffuser tous ces épisodes sur ces plateformes.

Spoilers

Voici maintenant les spoilers du prochain épisode 5.

TAPS se prépare à une tempête d’activités paranormales lorsqu’ils visitent le célèbre Mississippi Coast Coliseum; aux côtés de l’enquêteur invité Steve Shippy, l’équipe prend en charge la structure caverneuse pour aider à expliquer les événements effrayants qui secouent les employés.

Liste des épisodes de la saison 15

Ici, nous allons partager la liste des épisodes de la saison 15.

Gardien de la Lumière

Lié par le sang

Sur le monticule sacré

L’île fantôme

Colisée maudit

Navire des âmes perdues

Prison de Poltergeist

Les Spectres de Sayre

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 5 de la saison 15 de Ghost Hunters dans diverses régions, où pourrez-vous regarder sa prochaine saison, et bien plus encore. Si vous avez des doutes sur la date de sortie de Ghost Hunters Saison 15 Episode 5, vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous et nous essaierons de vous aider de la meilleure façon possible.

