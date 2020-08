Ghislaine Maxwell: Maintenant ça devient serré – allégations sérieuses dans le scandale sexuel

31/07/2020 21h45

Des documents judiciaires récemment publiés soulèvent de graves allégations contre Ghislaine Maxwell, l’ex-partenaire de Jeffrey Epstein. Il s’agit de supposées relations sexuelles avec des mineurs. Les documents semblent également contredire les déclarations antérieures des défendeurs.

Dans le scandale entourant le délinquant sexuel Jeffrey Epstein, une victime présumée a fait de graves allégations contre son ex-partenaire Ghislaine Maxwell.

Les documents, qui sont à la disposition de l’agence de presse allemande, proviennent d’une action civile intentée par Virginia Giuffre (anciennement Roberts) contre Maxwell en 2015. Giuffre y accuse Maxwell d’avoir eu des relations sexuelles avec des femmes mineures. Lorsqu’on lui a demandé “Avec qui Ghislaine Maxwell avait-elle couché en votre présence?”, Elle a répondu: “Il y avait beaucoup de filles impliquées.” Mais elle ne connaît pas leurs noms.

Allégations d’un ancien mineur

De plus, Giuffre – au moment du crime d’avant le début du millénaire – accuse également Maxwell de déposer une plainte pour l’avoir rendue docile pour les abus d’Epstein et de ses amis.

«C’est elle qui m’a abusé régulièrement. Elle m’a recruté, m’a dit quoi faire, s’est formée pour devenir une esclave sexuelle, m’a maltraité physiquement, m’a abusé mentalement », a déclaré Giuffre. Maxwell, qui est inculpé aux États-Unis, nie les allégations. Giuffre avait déjà fait de nombreuses allégations de l’action civile, qui a maintenant été réglée, à l’avance, par exemple dans des interviews télévisées.

Maxwell plaide non coupable

Maxwell, 58 ans, a été arrêté dans le New Hampshire début juillet. Elle est accusée de six chefs d’accusation, dont la séduction de mineurs pour qu’ils se livrent à des relations sexuelles illégales et un parjure. Les accusations, qui concernent les années 1994 à 1997, sont chacune passibles de peines maximales de cinq à dix ans de prison. Cependant, Maxwell a contesté une aide au tribunal à la mi-juillet et a plaidé “non coupable”.

Les centaines de pages de documents publiées vendredi soir ont été publiées par un juge de New York contre la résistance des avocats de la défense de Maxwell. Selon les médias, ils contiennent également des e-mails entre Epstein et Maxwell à partir de 2015 – cela contredit la déclaration des avocats de Maxwell devant le tribunal selon laquelle les deux n’auraient pas dû être en contact à l’époque. Certaines parties des documents judiciaires sont noircies. Les documents pourraient être complétés par des déclarations de Maxwell, contre la publication desquelles leurs avocats de la défense s’étaient opposés.

Mineurs contraints à la prostitution?

L’homme d’affaires américain Epstein, précédemment condamné, aurait abusé de dizaines de mineurs et les aurait forcés à se prostituer. En 2008, il a échappé aux poursuites fédérales à ce sujet en concluant un accord avec le procureur. À ce moment-là, Epstein a plaidé coupable et a été condamné à une légère peine de prison. Il a été de nouveau inculpé à New York en 2019 et s’est suicidé dans une cellule de prison peu de temps après.

Fille du magnat des médias Robert Maxwell

Maxwell vient de Grande-Bretagne et est le neuvième enfant du tsar des médias Robert Maxwell et de la chercheuse française sur l’Holocauste Elisabeth Meynard. Le prince britannique Andrew, qui connaissait Maxwell et Epstein depuis des années, serait impliqué dans l’affaire. Giuffre a déclaré qu’à l’âge de 17 ans, elle avait été forcée d’avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew trois fois en 2001 et 2002. L’homme de 60 ans nie les allégations.

L’affaire d’Epstein et de Maxwell est également si explosive car les deux étaient bien câblés dans la haute société américaine. Epstein avait également parfois une relation étroite avec l’ancien président Bill Clinton et le titulaire Donald Trump. Il a été vu avec des célébrités lors de fêtes à maintes reprises. (Benno Schwinghammer et Angelika Engler, dpa)

