GF Ally Lotti de Juice WRLD révèle qu’elle a subi plusieurs fausses couches

Ally Lotti, petite amie du regretté rappeur Juice WLRD, révèle qu’elle a subi plusieurs fausses couches.

La petite amie de Juice WRLD, Ally Lotti, a révélé sur les réseaux sociaux qu’elle avait fait une fausse couche à plusieurs reprises en sortant avec le regretté rappeur. NurPhoto / «C’est tout ce qu’il voulait», a-t-elle écrit. «Nous avons beaucoup travaillé et il a fallu du temps pour mon corps. trois fausses couches et après son décès une de plus en raison du stress. . Le premier à m’appeler après son décès était mon OB / GYN. Le couple a commencé à se fréquenter en 2018. Le rappeur bien-aimé est décédé un an plus tard, le 8 décembre 2019. «Je sais que J est avec moi», a-t-elle déclaré à propos de son décès plus tôt cette année. « Je suis tellement reconnaissant. Je sais qu’il est toujours avec moi, mais quand il me montre des signes, ça me donne vraiment la motivation. Je suis tellement béni et reconnaissant pour ça en ce moment. Tellement béni. » « Je veux juste nos souvenirs, je veux notre histoire. Je veux juste notre musique et la musique qu’il a faite pour moi. Qu’il veut que vous entendiez. Et c’est ce dans quoi je me mets. Pas pour autre chose. Je ne rien retirer de ça, juste pour que vous le sachiez, et je ne veux rien de tout ça … Littéralement, c’est tout », a-t-elle ajouté. Découvrez ici le nouveau morceau posthume de Juice WRLD avec Benny Blanco, « Real Shit », qui est arrivé le jour du 22e anniversaire de Juice WRLD. [Via]