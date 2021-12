Get Out nommé meilleur scénario du 21e siècle par la Writers Guild of America

Dirais-tu Sortez a le plus grand scénario des deux dernières décennies ? C’est l’affirmation avancée par la Writers Guild of America, qui a couronné le Jordan Peele film comme ayant le meilleur scénario du 21e siècle. La révélation vient de la liste de la WGA des « 101 plus grands scénarios du 21e siècle », et bien qu’il y ait des tonnes de fonctionnalités étonnantes incluses, Sortez est sorti en tête. Remplir le reste des cinq premiers, dans l’ordre, sont Charlie Kaufman Soleil éternel de l’esprit impeccable, Aaron Sorkin’s Le réseau social, Bong Joon-Ho’s Parasite, et les frères Coen’ Il n’y a pas de pays pour les vieillards. Les cinq films du top cinq ont remporté des Oscars pour les scénaristes.

« Telle que votée par les membres des Writers Guilds West et East, la liste des 101 plus grands scénarios du 21e siècle (jusqu’à présent) est à la fois une célébration des grands écrivains et scénarios des 21 dernières années et une étude de la façon dont écrire pour l’écran a évolué et s’est diversifié depuis le 20e siècle. De plus, c’est un excellent point de départ pour une conversation – et un argument », a déclaré Aaron Mendelsohn, président du comité de publicité et de marketing de WGAW, dans un communiqué.

clair de lune, un autre lauréat de l’Oscar du meilleur scénario, était juste derrière le top 5 avec une place ferme au numéro 6. Il est suivi par Paul Thomas Anderson Il y aura du sang, Quentin Tarantino Basterds sans gloire, Cameron Crowe Presque connu, et celui de Christopher Nolan Mémento. Au total, Nolan a écrit quatre scénarios qui ont fait la liste, avec Memento rejoint par Le Chevalier Noir (No. 26), Inception (No. 37) et The Prestige (No. 82). Tarantino en avait trois sur la liste, qui comprend également Il était une fois à Hollywood (N° 22) et Django Unchained (N°74).





Vous n’arriverez jamais à mettre tout le monde d’accord sur ce qui est vraiment le meilleur de tous, mais il y a certainement de bons arguments pour Sortez. Parce que le script vient de MadTV et Clé et Peele comédien Jordan Peele, les attentes des fans d’horreur n’étaient pas vraiment élevées, car cela ne semblait pas être le domaine d’expertise de Peele. Mettant en vedette Daniel Kaluuya, le film suit un jeune Noir qui découvre une vérité choquante en rencontrant la famille de sa petite amie blanche (Allison Williams). Il ne ressemblait à rien d’autre à sortir avant lui et reste l’un des films de genre les plus mémorables des 20 dernières années.

Sortez a également été un succès instantané. Avec un budget de moins de 5 millions de dollars, il a engrangé plus de 255 millions de dollars. Les critiques ont également été impressionnés par le gain de popularité généralisé Sortez un score presque parfait sur Rotten Tomatoes à 98% frais. C’est un défi pour n’importe quelle sortie, mais obtenir un score aussi élevé est particulièrement difficile pour les films d’horreur. En plus de sa victoire aux Oscars du meilleur scénario original aux Oscars, le long métrage était également en lice pour le meilleur film, le meilleur acteur pour Kaluuya et le meilleur réalisateur pour Peele. De plus, les fans de Jordan Peele doivent savoir que Nope, son troisième film après Sortez et Nous, est en route.





Félicitations à Jordan Peele et au Sortez équipe pour l’obtention de cet honneur. Cette nouvelle nous vient de Deadline.





