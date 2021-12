« Get Out » est reconnu comme « le meilleur scénario du XXIe siècle »

Ces dernières années, le cinéma d’horreur a réussi à adopter une position narrative où la situation socio-politique actuelle joue un rôle de grande importance dans le développement des histoires à présenter. Une prémisse qui devient évidente avec « Get Out », les débuts de l’ex-acteur Jordan Peele en tant que scénariste et réalisateur.

Le film présente l’oscarisé Daniel Kaluuya dans le rôle de Chris, un jeune afro-américain qui accompagne sa petite amie blanche pour rendre visite à ses parents le temps d’un week-end, se retrouvant dans un scénario cauchemardesque dans lequel il découvrira petit à petit les sombres intentions derrière cette invitation.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le casting original de « Home Alone » prévoit une réunion virtuelle

Le film de Peele a reçu de nombreux éloges après sa sortie en 2017, avec de nombreux commentaires notant qu’il s’agit d’une forte allégorie de la violence raciale dans l’Amérique contemporaine (en particulier pendant le règne de Donald Trump), c’est pourquoi il n’est pas surprenant qu’il ait a reçu l’Oscar dans la catégorie « Meilleur scénario original », en plus d’être candidat aux prix du « Meilleur réalisateur », « Meilleur film » et « Meilleur acteur ».

Un nouveau rapport de Deadline a noté que la Writers Guild of America a publié une liste des 101 meilleurs scripts du 21e siècle à ce jour, mettant en vedette « Get Out » à la première place, dépassant « Eternal Sunshine of the Spotless Mine » de Charlie Kaufman. à la deuxième place et « The Social Network » d’Aaron Sorkin à la troisième place.

La liste, comme vous vous en doutez, présente des noms bien connus de l’industrie cinématographique, tels que Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, les frères Coen et Christopher Nolan. Même la liste viendrait surprendre l’inclusion de cinéastes étrangers comme Bong Joon Ho et son travail avec « Parasite », qui est à la quatrième place.

Bien que les principales places de ces listes soient généralement occupées principalement par des drames, il faut noter que quelques grands succès commerciaux ont réussi à se faufiler dans cette sélection, comme dans le cas de « Black Panther », « Bridesmaids », « Superbad » ou » Mad Max : Fury Road ».

Le succès critique et commercial de « Get Out » a permis à Jordan Peele de poursuivre sa carrière de cinéaste dans « Us » sorti en 2019. Après la première du reboot de « Candyman », un film qu’il a écrit et produit sous la direction de Mia DaCosta, Peele a récemment terminé le tournage de « Nope », son troisième film en tant que réalisateur.