Get Out 2 pourrait arriver, déclare Jordan Peele: « Ne jamais dire jamais »

Bien qu’il n’y ait que trois films, le réalisateur Jordan Peele s’est déjà révélé être l’un des cinéastes modernes les plus excitants. En attendant la sortie de sa dernière offre, l’horreur de science-fiction Non, Peele a révélé qu’il pourrait un jour revenir au film qui a tout déclenché ; Oscar 2017 Sortez. S’adressant à AP News, Peele a laissé entendre que, bien que rien ne soit encore prévu, Sortez 2 pourrait un jour arriver sur nos écrans.

« On me demande souvent ça. Ne dites jamais jamais. Il y a certainement beaucoup de choses à dire. Nous verrons. »

Écrit, coproduit et réalisé par Jordan Peele lors de ses débuts en tant que réalisateur, Sortez suit Daniel Kaluuya dans le rôle de Chris, un jeune homme noir, qui se prépare à rencontrer la famille de sa petite amie blanche, Rose Armitage (Allison Williams). Alors qu’ils semblent d’abord accepter, bien qu’un peu ignorants et maladroits, Chris découvre bientôt un secret choquant – ainsi que la raison pour laquelle la famille a tant cherché à le rencontrer.

FILM VIDÉO DU JOUR

Si vous ne l’avez pas vu, détournez le regard maintenant, car Sortez révèle que la famille transplante le cerveau des personnes âgées dans le corps d’autres personnes, leur permettant leurs caractéristiques physiques préférées dans une quête tordue d’immortalité. La révélation est effrayante et montre comment Peele est capable d’utiliser des tropes d’horreur pour commenter des problèmes contemporains.

Les derniers instants de Sortez voit Chris échapper à ce que la famille Armitage a prévu. Après un bain de sang chaotique qui laisse toute la famille morte et Rose qui saigne, Chris et son fidèle ami Rod (Lil Rel Howery) partent au clair de lune.

Sortez Laisse beaucoup de place pour une suite

Images universelles

Alors que le premier Sortez fonctionne superbement bien comme une histoire autonome, il laisse plusieurs fils en suspens. Rose est-elle vraiment morte ou a-t-elle pu se sauver d’une manière ou d’une autre ? Après tout, tout au long Sortez, elle se révèle être rien sinon tenace. Qui a été blâmé pour le massacre du domaine d’Armitage ? Quelqu’un lié à la famille Armitage sait-il que Chris s’est échappé ? Et continueront-ils à s’attaquer aux gens à leurs fins néfastes ?

Bien qu’il n’y ait pas de mot sur si Sortez 2 n’arrivera jamais, ce n’est pas la première fois que Jordan Peele exprime son désir de revenir pour plus. « J’adore cet univers et j’ai l’impression qu’il y a plus d’histoire à raconter », a déclaré le cinéaste en 2018. « Je ne sais pas ce que c’est maintenant, mais il y a des détails en suspens … vous connaissez le film. »

Jusque-là, Jordan Peele s’attaquera ensuite aux envahisseurs extraterrestres dans le prochain Non. Avec Daniel Kaluuya et Keke Palmer, Non commence lorsque des objets aléatoires tombent du ciel et suit les frères et sœurs propriétaires de ranch OJ et Emerald Haywood alors qu’ils tentent de capturer des preuves vidéo d’un objet volant non identifié.

Les premières réactions à Non ont maintenant émergé et suggèrent que Peele a encore un autre coup sur les mains. Non est prévu pour être publié aux États-Unis le 22 juillet 2022 par Universal Pictures.