Geste, choix, prix et sac à dos

Nous vous montrons tout ce que la peau TheGrefg apporte. Il sera disponible ces jours-ci à un prix réduit, alors n’hésitez plus!

La peau TheGrefg Il est enfin disponible dans le jeu vidéo Epic Games. Pendant quelques jours, nous aurons la peau de ce créateur de contenu et streamer qui a travaillé si dur pour apporter sa peau. Le jour de la présentation, il a battu tous les records de visites sur Twitch. Une vraie folie avec plus de 2,4 millions de personnes. Ce qui n’a pas été révélé, c’est le prix du pack, la peau, la visière et le geste.

Le prix de la peau est de 2600 V-Bucks, bien que pendant 24 heures, nous puissions en avoir 800 V-Bucks de moins. Il n’y a que deux choses que je n’aimais pas, c’est que le lot de tout le contenu de la peau ne peut pas être donné. La deuxième chose est qu’il n’a pas de deltaplane. Cela aurait été mal si TheGrefg avait son propre «véhicule» pour atteindre le sol de la carte Fortnite.

Contenu de la peau

Ce qu’il a, c’est une pioche, un geste et un sac à dos. Le sac à dos se compose de trois balles de tailles différentes qui, comme la peau, réagissent aux morts que nous faisons à Fortnite. Selon Grefg, il représente le Super Saiyan et les balles dans le sac à dos les Dragon Balls. Le geste et le sommet sont à retenir, à commémorer tous les joueurs qui jouent aux commandes. La commande dorée que nous pouvons voir sur le bec est la même que celle qui a TheGrefg tatoué sur l’avant-bras avec son logo.

Quant à la réaction de la peau et du sac à dos, il faudra environ 6 ou 7 morts pour que la peau réagisse. La réaction est dans tous les modes disponibles. Ce que je n’ai pas testé, c’est si la réaction cutanée est valable pour tous les décès qui se font en duos, trios et escouades ou si ce n’est que les morts que l’on compte.

Autre fait, et comme certaines skins le font avec certains objets, les balles dans le sac à dos peuvent être équipées d’autres skins et réagir.