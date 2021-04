Gerren Taylor meurt, l’étoile et mannequin de Baldwin Hills avait 30 ans

Mieux connue pour ses apparitions dans la série télé-réalité BET Baldwin Hills, Ashley Taylor Gerren est décédée à 30 ans. Elle a joué dans l’émission de 2007 à 2009. La jeune mannequin est décédée dans son sommeil dimanche dernier. Pour le moment, aucune cause de décès n’a été annoncée.

Ashley Taylor Gerren était connue professionnellement sous le nom de Gerren Taylor. La femme a commencé le mannequinat à l’âge de 12 ans après avoir été découverte par un dépisteur de talents. Le documentaire 2007 Amérique la belle a présenté Ashley Taylor Gerren dans un exposé sur l’obsession de l’Amérique pour la beauté. Elle est devenue un nom connu lorsqu’elle a plus tard joué un rôle dans la série de télé-réalité Baldwin Hills, diffusé sur BET.

Baldwin Hills est venu comme une grande pause pour Taylor. L’émission raconte la vie d’adolescents vivant dans la région de Baldwin Hills à Los Angeles. Les docu-séries ont survécu pendant trois saisons avant d’être annulées. Il a été diffusé assez longtemps pour faire de Gerren Taylor un nom connu dans le monde du mannequinat de Los Angeles et a officiellement lancé sa carrière de divertissement professionnel. BET a offert les mots suivants dans une déclaration officielle à Entertainment Weekly plus tôt dans la journée.

«Toute la famille BET pleure le décès de l’une des nôtres, Mme Ashley Gerren Taylor, star bien-aimée de Baldwin Hills de BET. Le décès prématuré d’une lumière aussi jeune et brillante est difficile à traiter. Les pensées et les prières de BET vont à Ashley. amis et famille pendant cette période. «

Ray Cunningham, autre star de BET, connu pour ses apparitions sur College Hill: Université d’État de Virginie, a dit au revoir à son compagnon de distribution sur Instagram, partageant le message vidéo suivant.

« Je viens de recevoir la pire nouvelle de tous les temps et je ne la traite toujours pas complètement. Je connais @mstaylorxo depuis 2006, le casting de #BaldwinHills était comme les petites sœurs et frères de #CollegeHill. Je la faufilais dans des fêtes avec moi. Elle a été l’une des premières personnes à me contacter lorsque j’ai partagé mon diagnostic d’alopécie et elle a partagé son diagnostic avec moi. Je (coeur) u. Vous nous manquerez.

« Nous vous aimons Gerren. Ensemble aujourd’hui pour des circonstances malheureuses, mais ma famille @BET est éternelle. @Walkgoodetienne @tylerkaii @iammoriahj cc: @sherimarouf #BaldwinHills #CollegeHill. »

Le dernier post Instagram d’Ashley Taylor Gerren comprenait le message: «Je suis très protecteur envers la femme que je suis en train de devenir». Des amis, des co-stars et des camarades de chaîne ont utilisé la publication pour partager leurs hommages au modèle déchu, exprimant leur amour et leur choc et ce qui s’est passé. On ne sait pas quand une cause de décès sera rendue publique.

Après Baldwin Hills a été annulée sur BET, Gerren a commencé sa carrière de mannequin comme un emploi à temps plein. Elle a signé avec Ford Modeling Agency et a travaillé pour des designers prolifiques tels que Betsey Johnson et Tommy Hilfiger. RIP, Ashley Taylor Gerren. Elle nous manquera. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Entertainment Weekly.

Sujets: Avis de décès