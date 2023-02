Geronimo Stilton Film basé sur la série de livres pour enfants en préparation

Radar Pictures a annoncé une adaptation en long métrage de Geronimo stilton, basé sur la série de livres pour enfants du même nom. Le cinéaste d’animation primé David Soren (Turbo, Captain Underpants : le premier film épique, Sous la promenade) a signé pour écrire et réaliser le film sur une souris qui travaille comme rédactrice en chef sur New Mouse Island. En tant que fan des livres, Soren a exprimé son enthousiasme à adapter l’histoire à l’écran.





« Je suis ravi de travailler avec Radar Pictures pour donner vie à cette série de livres incroyablement populaire », a déclaré Soren dans un communiqué. « Geronimo stilton est aimé dans le monde entier et il est grand temps pour sa première aventure hilarante dans un long métrage ! »

Anthony Tringali, qui produit avec Micahel Napoliello et Maria Frisk, a ajouté : « Le Geronimo stilton les livres sont si merveilleusement spirituels et vous tombez immédiatement amoureux des personnages. Le film emmènera le public de tous âges dans un voyage inoubliable et hilarant plein d’action, de cœur et de mésaventures timides. »

Geronimo stilton a été créé par l’auteur italien Elisabetta Dami. Il a été présenté dans plus de 300 livres et traduit dans plus de 50 langues, ainsi que des romans graphiques, une série animée, huit productions scéniques en direct, des jeux vidéo, des jouets, etc. Les livres originaux se sont vendus à plus de 180 millions d’exemplaires dans 150 pays. Ce genre de succès fait que Radar Pictures et Soren espèrent clairement que l’histoire de Geronimo stilton traduira tout aussi bien sur grand écran.





Geronimo Stilton obtient un long métrage

Le projet est une collaboration entre Radar Pictures et Atlantyca Entertainment. Le président d’Atlantyca, Pietro Marietti, a également abordé l’annonce de l’adaptation du long métrage, ravi de voir cette histoire se diversifier encore plus avec l’expansion de la franchise.

« Ici à Atlantyca, nous sommes honorés de voir notre bien-aimé Geronimo stilton se dirige vers Hollywood! » Marietti rayonne. « Pendant 20 ans, en travaillant avec l’équipe d’Atlantyca, nous avons fièrement créé une marque mondiale avec un succès extraordinaire grâce aux livres, aux séries animées, à nos comédies musicales et à nos expositions, ce qui a abouti à Geronimo stilton devenir un phénomène transmédia mondial. Notre partenariat avec Radar Pictures est vraiment une prochaine étape pour ce célèbre journaliste spécialisé dans la souris. Nous sommes ravis de voir le potentiel que cela apporte pour partager son histoire avec de nouveaux publics sur grand écran. »

Le synopsis officiel du Geronimo stilton le film lit :

Désireux d’être pris au sérieux en tant que journaliste et d’aller au-delà des morceaux de bouffées au fromage qui lui sont habituellement assignés, Geronimo tombe sur une conspiration bien plus grande que quiconque ne s’y attendait. Il est hors de sa ligue et avec sa famille excentrique toujours dans son entreprise, les problèmes de Geronimo semblent insurmontables. Mais, en travaillant ensemble, ils pourraient avoir une chance tant qu’ils peuvent garder une longueur d’avance sur ses ennemis dans ce jeu explosif du chat et de la souris.

Le Geronimo stilton Le film n’a pas encore de date de sortie pour les salles de cinéma.