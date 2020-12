Geri Horner a envoyé une menace de mort aux BRIT par le bombardier de l’amiral Duncan

Geri était un ami proche de George Michael. (Getty)

Geri Horner (née Halliwell) a révélé que le bombardier de l’amiral Duncan David Copeland avait menacé de la tuer à cause de son amitié avec feu George Michael et de son soutien à la communauté LGBT +.

Geri a dit Le soleil que Copeland a menacé de lui tirer dessus sur scène aux BRIT Awards 2000. L’année précédente, il avait assassiné trois personnes et blessé 79 personnes en posant une bombe à ongles au Admiral Duncan, un bar gay du Soho de Londres.

La chanteuse se préparait à donner sa première performance en solo lors de la remise des prix lorsque la police lui a conseillé de se retirer après avoir intercepté la menace. Elle a refusé.

« [He] détesté le fait que je traîne avec les gays et que je sois ami avec George Michael », a déclaré Geri.

«Il me détestait pour avoir campé, pour aimer les gays et pour être ami avec George. Je lui ai dit d’en faire un.

Geri a déclaré que «Scotland Yard était impliqué» et que la police lui avait rendu visite chez elle pour l’avertir officiellement.

«Ils ont dit qu’ils devaient me donner la liberté de choisir si je jouais ou non, mais qu’ils m’ont conseillé de me retirer de la cérémonie», a-t-elle poursuivi.

«Mais j’ai dit: ‘Je suis désolé, je ne vais pas être victime d’intimidation.’

«Nous sommes jugés sur ce que nous faisons, pas sur ce que nous disons – et je serai toujours aux côtés de mes amis.

«C’est une question d’esprit, pas de sexualité – je me sens tellement protecteur envers toute personne qui a eu des préjugés à son encontre.

Geri a finalement continué avec la performance, émergeant d’entre deux jambes gonflables pour interpréter «Bag It Up» avec une armée de danseurs seins nus et huilés sous les yeux de ses anciens compagnons de groupe de Spice Girl.

Copeland avait été arrêté en mai 1999 pour avoir posé trois bombes à ongles à travers Londres – à l’amiral Duncan, et à Brixton et Brick Lane, ciblant respectivement les communautés noires et bangladaises. Trois personnes ont été assassinées à l’amiral Duncan, avec 139 blessés lors des trois attaques.

Copeland était un néonazi homophobe avoué et raciste, obsédé par Hitler et les bombes. Les psychiatres lui ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde, mais ses allégations d’homicide involontaire coupable au motif d’une responsabilité réduite ont été rejetées.

Il a été reconnu coupable de meurtre et condamné à six peines à perpétuité simultanées en juin 2000.