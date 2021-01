Gérez correctement les examens et les rendez-vous

La grosse erreur concernant votre santé –

Vous vous rendez à votre rendez-vous médical de routine ou à votre examen annuel. Après quelques questions et examens physiques, le médecin dit: « Apparemment, tout va bien pour toi, mais comme ta grand-mère a eu un cancer du sein, nous allons faire des tests préventifs ». Vous demandez alors: «Mais docteur, y a-t-il quelque chose qui me préoccupe? Vous pouvez être honnête! « . Il répond: «Non, tout va bien, mais cela ne coûte rien d’être absolument sûr! Ne t’en fais pas! ».

Le fait est que lorsque vous avez pris votre rendez-vous avec l’intention de faire un bilan de santé, vous émettiez déjà une vibration d’incertitude sur votre santé. J’assumais émotionnellement la possibilité d’un problème, et après la consultation, vous êtes certainement parti avec une ambiance encore plus négative, celle de la peur d’être malade.

Lorsque vous faites un examen à la demande de votre médecin, vous pensez que le résultat montrera la réalité. Mais le résultat d’un examen ne reflète que le moment où vous l’avez passé. Où était votre pensée, votre vibration à ce moment précis. Maintenant, si vous passez cet examen et que vous vous concentrez dessus, vous commencez à vibrer davantage sur ce qu’il représente, et plus vous pensez et vous vous concentrez sur l’examen, plus la vibration équivalente s’ajoute à la précédente, restant plus longtemps dans cette vibration, ne vous permettant pas de revenir à la vibration. de bien-être que vous avez émis avant de vous souvenir du contrôle. Et puis vous allez devoir faire un examen supplémentaire, puis un autre, et ce qui n’existait pas dans votre corps commencera à être créé.

En bref, vous n’auriez pas dû faire le premier test, à moins d’être convaincu que vous étiez en parfaite santé. Mais si vous aviez cette conviction, vous n’auriez pas pensé à faire un check-up!

La vérité est que les examens ne sont pas un problème. Même s’ils montrent que vous avez plusieurs possibilités de développer une maladie x, y ou z, ils ne sont qu’une image de votre vibration au moment où cela a été fait. Votre vibration peut changer à l’instant où vous commencez à vous concentrer uniquement sur votre bien-être.

Les résultats de vos examens peuvent refléter vos vibrations mentales.

Même si vous avez un test horrible et que votre médecin vous dit que vous êtes très malade, c’est en fait – et je sais que vous trouverez cela fou – cela n’a pas d’importance! Parce que le résultat de ce test indique seulement que vous avez vibré dans la fréquence de la maladie, et vous pouvez à tout moment vibrer à nouveau dans la fréquence de la santé, de la guérison, du bien-être – et lorsque cela se produira, votre maladie disparaîtra.

Mais ceci est votre option. Si vous préférez vous concentrer sur le résultat de l’examen, si vous préférez les étudier, emmenez-le chez d’autres spécialistes, concentrez-vous et concentrez-vous encore plus dessus, en utilisant le résultat comme excuse pour abandonner la vie …

Nous avons tous des désirs tout le temps, et plus nous nous concentrons sur chaque désir, plus nous allons permettre à chacun de faire partie de notre réalité. Si vous tombez malade, ne pensez pas à la maladie, concentrez-vous sur votre plus grand désir, celui dont l’idée vous apporte plus de plaisir, plus de joie, plus de bien-être.

Désirer et permettre. C’est tout ce qui est nécessaire pour atteindre la santé et le bonheur. Et souhaiter autre chose peu de temps après, et aussi permettre. C’est la danse de la vie. Permettez à tous les désirs qui vous enthousiasment de se réaliser. C’est aussi votre plus grand défi: vous sentir toujours bien. Et puis, tout ce qui concerne les gens devient sans importance.

Les médecins sont bien intentionnés, ils veulent vous être utiles. Ils ont appris que les gens en général ne peuvent pas atteindre leur bien-être seuls et qu’il y a des gens qui veulent atteindre leur bien-être, mais qui ne savent pas comment y arriver.

Tout est co-création, les médecins n’existeraient pas s’il n’y avait pas de personnes qui ne croient pas en leur propre capacité à être bien. Alors, arrêtez de vous attaquer aux problèmes et aux maladies, commencez à vous occuper de votre bien-être maintenant!

