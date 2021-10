Gerard Way se souvient quand il a écrit Bienvenue à la Black Parade

Tout au long de leur carrière musicale en tant que groupe, My Chemical Romance a présenté une large sélection de succès commerciaux, mais peut-être aucun avec la même portée que « Welcome to the Black Parade », le single d’ouverture du troisième album studio du groupe. « The Black Parade » , dont le thème principal comporte des éléments à caractère funéraire comme le deuil et l’acceptation de la mort.

Jusqu’à présent, la chanson est considérée comme l’un des grands hymnes de la « musique emo » et sert de référence directe pour mentionner le grand impact culturel de cette sous-culture au début des années 2000, il n’est donc pas surprenant que Gerard Way, un ancien chanteur du groupe, offre encore ses impressions sur la chanson.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Paul McCartney lance de vives critiques contre les Rolling Stones

Lors d’une conversation avec Steve Baltin sur son podcast My Turning Point, Gerard Way a présenté de nouvelles informations sur le processus d’écriture de chansons derrière « Welcome to the Black Parade », qui, selon lui, était vraiment collaboratif, tout en partageant quelques mots sur le sens de ses paroles.

« Le triomphe de l’esprit humain sur les ténèbres était quelque chose qui a été façonné dans l’ADN du groupe depuis le début. La connaissance de soi, le triomphe de l’esprit et des choses comme ça, traverser des choses vraiment difficiles « , a déclaré Way, qui croit que surmonter les ténèbres du monde a un niveau de beauté à la fois à l’extérieur et à l’intérieur.

C’est une chose difficile, mais c’est beau si vous pouvez le faire, si vous pouvez en triompher. C’est un thème qui est définitivement dans Black Parade, la chanson et dans mon travail.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jamie Lee Curtis rend hommage à sa mère à l’avant-première de Halloween Kills

Gerard Way assure que « Welcome to the Black Parade » était une expérience collaborative entre les membres du groupe, qui ont travaillé dans les studios d’enregistrement de The Paramour Mansion pour travailler sur cet album. Le chanteur assure que lui et ses compagnons étaient un peu déprimés et isolés du reste du monde à cette époque.

Après la rencontre des membres de My Chemical Romance en décembre 2019, les membres du groupe ont été contraints de reporter leur tournée de retrouvailles à mai 2022, espérant qu’à ce moment-là la situation s’améliorera avec la pandémie mondiale.