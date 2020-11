Gerard Way publie une image cryptique envoyant les fans de My Chemical Romance dans la fusion

MCR pourrait-il enfin sortir de la nouvelle musique?

Gerard Way a publié une image cryptique sur son compte Instagram, envoyant les fans de My Chemical Romance dans une spirale sur la possibilité d’une nouvelle musique.

Avec tout ce qui se passe avec les élections américaines ce week-end, vous seriez pardonné d’avoir manqué le poste de Gerard, qui a été publié dimanche après-midi (8 novembre).

Les images présentent ce qui semble être une statue blanche de la Vierge Marie, partiellement obscurcie par un éclair noir avec de faibles lignes de lumière dorée et ardente.

Gerard n’a pas publié de légende avec l’image et il n’y avait pas non plus de balises. Cependant, comme l’image est si différente de ce que Gerard a publié sur son compte auparavant, les fans pensent que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec un nouveau projet, et ils espèrent que ce projet sera lié à MCR.

Un fan a écrit dans les commentaires: « idk what this is but it would make a very nice single cover I think ». Un autre a ajouté: « LE TEMPS EST VENU TOUT LE MONDE RESTE CALME CE N’EST PAS UN EXERCICE ».

« Ne fais pas ça, ne me donne pas d’espoir », a dit un autre, parlant probablement au nom de tout le fandom MCR.

Les plans pour une réunion complète de My Chemical Romance ont été reportés à la suite de l’épidémie de coronavirus.

MCR devait effectuer une tournée en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et au Japon plus tôt cette année, mais a été contraint de reporter à 2021.

Dans un post Instagram de juin, ils ont annoncé les dates reportées en disant: « En tant que groupe, nous sommes profondément conscients des problèmes profonds et des problèmes cruciaux auxquels le monde est confronté en ce moment. Ces problèmes changent tous la vie, et nous les avons en à l’avant-garde de nos esprits sur une base régulière. Tous nos efforts devraient être de rendre le monde meilleur de toutes les manières possibles. ⁣

Nous ne voudrions jamais détourner l’attention des défis auxquels nous sommes confrontés en ce moment, mais nous pensons que c’est la bonne chose à faire savoir aux gens que nous avons reprogrammé nos spectacles, afin que nous puissions offrir aux gens un remboursement sur les billets en ces temps financiers difficiles. ⁣ «

Avec une tournée aussi importante prévue, beaucoup pensaient que MCR sortirait de la nouvelle musique.

Cette théorie a gagné plus de soutien lorsque Gerard Way aurait enregistré des chansons inédites sur BMI Repertoire, une plate-forme sur laquelle les musiciens téléchargent des morceaux pour collecter des revenus et des redevances.

L’une de ces chansons était « Emily », qui avait déjà été publiée sous forme de démo dans le cadre de Vivre avec des fantômes, la réédition du 10e anniversaire du groupe The Black Parade, tandis que «Still Alive» était complètement nouveau.

Aucun membre du groupe n’a officiellement commenté la possibilité d’une nouvelle musique, bien que le bassiste Frank Iero ait trollé un fan sur Twitter qui a dit qu’ils attendaient la nouvelle musique du « groupe ».

Iero a écrit en réponse: « Vous allez certainement devoir restreindre » le groupe « pour moi » (Iero a sorti de la musique sous plusieurs projets et groupes au fil des ans).

