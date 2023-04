Gérard Depardieu accusé d’abus sexuels par 13 femmes

célébrités

L’acteur français emblématique Gérard Depardieu fait face à son moment le plus sombre avec la plainte de 13 femmes qui l’accusent d’abus sexuels. Détails!

©GettyGérard Depardieu

Gérard Depardieu C’est un homme synonyme de cinéma qui est devenu une référence incontournable dans son pays, la France, en plus de jouer dans de grands succès sur grand écran comme la franchise astérix et obélix, cyrano de bergerac, Tu te tais et L’homme au masque de fer. Cependant, ces énormes personnalités hollywoodiennes font souvent face à des accusations liées à leur pire être et cela semble être le cas.

Pourquoi disons-nous cela ? Gérard Depardieu, une star de cinéma de 74 ans, est accusée par 13 femmes de les avoir abusées sexuellement. Les événements se seraient produits entre 2004 et 2022 dans différentes productions cinématographiques, bien que la célébrité nie catégoriquement tout comportement hors la loi. mediapart enquêté sur ces cas qui s’ajoutent à celui de charlotte arnould qui a poursuivi l’acteur pour une infraction qui se serait produite en 2018.

Gérard Depardieu en difficulté

Il semble que les femmes touchées par ces événements n’aient pas encore révélé leur identité, allant même jusqu’à utiliser des pseudonymes dans leurs déclarations. Trois des victimes présumées de Gérard Depardieu Ils ont apporté leurs récits à la justice mais sans porter plainte pour ces faits qui, s’ils sont avérés, sont un motif de condamnation pour le Français, tant d’un point de vue juridique que social.

Il semble que le mode opératoire de Gérard Depardieu il était toujours le même, touchant ses victimes en public avec un contrecoup ultérieur en cas de rejet. Ces femmes ont déclaré : « Avoir subi une main dans la culotte, dans l’entrejambe, sur les fesses ou sur les seins ; commentaires sexuels obscènes ; même des grognements insistants »reflétant ainsi un comportement inacceptable de la part de l’acteur.

Il semble qu’une période très difficile nous attend Gérard Depardieu pour confirmer que ces plaintes sont des histoires qui reflètent la réalité. Quant à l’acteur français, ses représentants légaux ont déclaré qu’à aucun moment « commis des actes criminels » malgré le fait que les femmes qui ont élevé la voix à cet égard sont 13 avec des histoires très similaires les unes aux autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?