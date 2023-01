Gerard Butler se souvient quand il a «presque tué» Hilary Swank dans un accident anormal sur PS I Love You Set

Un moment très effrayant s’est produit dans les coulisses lors de la production du film de 2007 PS je t’aimecomme étoile Gérard Butler a révélé. Dans le drame romantique, réalisé par Richard LaGravenese, Hilary Swank joue le rôle d’une femme mariée dont la vie est changée à jamais à la mort de son mari, interprétée par Butler. Après sa mort, elle commence à recevoir des lettres qu’il avait écrites avant son décès, l’aidant à la guider à travers la perte et à passer au prochain chapitre de sa vie.





Mais c’est presque Swank qui a failli perdre la vie sur le tournage de ce film, selon Butler. Les Avion la star est récemment apparue sur Le spectacle de Drew Barrymore (par Variété) et a réfléchi sur son temps à travailler sur ce film. Il a partagé l’histoire de la façon dont il filmait une scène particulière où il danse en portant des bretelles, et c’est alors qu’il a ouvert par inadvertance la tête de sa co-star. Comme l’explique l’acteur :

« J’ai tourné cette scène pendant un jour et demi, et j’ai dû danser comme une idiote en bretelles. À un moment donné, le clip, qui était un clip crocodile, est resté coincé dans la télévision alors que je rampais vers elle, et elle est juste devant moi, riant hystériquement. Les caméramans avaient ces façades en plastique pour se protéger de ce crocodile parce que je devais le cingler, et ça irait [flying] devant mon visage. Je rampe vers le lit, ça coince, ça se dégage, vole au-dessus de ma tête, la frappe à la tête, lui tranche la tête.

Avec une prise de sang, Swank a été hospitalisé, laissant Butler pleurer seul en sous-vêtements sur le plateau, criblé de culpabilité.

«Je veux dire, je l’ai ouverte. On pouvait même voir les dents du [crocodile]. Elle a dû être transportée à l’hôpital. Je suis juste assis là dans mon caleçon, mes bottes et une paire de chaussettes, et j’ai juste commencé à pleurer.





Hilary Swank l’a apparemment balayée

Clairement à la fois professionnel et dur, Swank s’est rapidement remis de l’accident et est rapidement revenu sur le plateau pour terminer le tournage. Peut-être ne devrions-nous pas en attendre moins de quelqu’un qui a joué dans la sienne Karate Kid film ainsi que le film de comédie d’horreur ultra-violent La chasse. Cela a finalement fonctionné, car le film a été un succès au box-office, rapportant plus de 156 millions de dollars avec un budget de 30 millions de dollars. Swank a également remporté le People’s Choice Irish Film and TV Award de la meilleure actrice internationale avec son rôle dans le film.

PS je t’aime a été co-écrit par Steven Rogers et le réalisateur Richard LaGravenese. Il est basé sur le livre du même nom de Cecelia Ahern. Avec Butler et Swank, il met en vedette Lisa Kudrow, Harry Connick Jr., Gina Gershon, Kathy Bates et Jeffrey Dean Morgan.

Vous pouvez regarder Butler raconter l’histoire du PS je t’aime Incident à partir de Le spectacle de Drew Barrymore sous.