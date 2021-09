Gerard Butler regarde-t-il les films de Ryan Reynolds ? Nan

Gerard Butler a un nouveau film qui sortira bientôt en salles. Films sur route ouverte’ Copshop est un nouveau thriller d’action inspiré de Robert Rodriguez, où Butler est rejoint par Frank Grillo, Toby Huss et Alexis Louder pour raconter l’histoire d’un escroc fuyant un assassin mortel. Il a été rejoint par Alexis Louder, lors de sa tournée de presse, pour leur prochain film, et il a expliqué pourquoi il avait choisi le projet.

« Bizarrement, j’avais Copshop dans ma poche arrière pendant un bon moment. Je n’étais juste pas sûr d’aller dans ce sens. C’était en pleine pandémie, et j’ai pensé… vous savez quoi ? Cela ressemble en fait au genre de film où cela peut être scandaleux, irrévérencieux et très amusant, juste une évasion complète », a déclaré Gérard Butler.

« Pour que j’aie la chance d’aller jouer le méchant, le tueur à gages, un tueur, brutal, mais avec des éléments surprenants dans son personnage … vous mettez essentiellement tous ces fous dans une seule pièce et avez cette impasse, Je pensais que nous pourrions obtenir quelque chose qui pourrait être vraiment amusant, passionnant, excitant, effrayant, scandaleux, surréaliste et finir par un chaos total. Comment pouvez-vous ne pas vouloir voir ça ? »

Interrogé sur son thriller de science-fiction 2009, joueur, où les condamnés à mort sont obligés de se battre dans un environnement de type « Doom » et de survivre à trente sessions afin d’être libérés, rappelant gars libre, il a dit: « En fait, je ne sais pas ce que gars libre est. » Entre deux rires, Alexis Louder a chuchoté à son oreille qu’il s’agissait du nouveau film de Ryan Reynolds. « Oh merde c’est ça… je ne regarde pas Ryan Reynolds films », a-t-il répondu.

Il explique que joueur était peut-être en avance sur son temps. « Cela aurait pu être exécuté légèrement différemment, mais j’ai vraiment adoré le commentaire qu’il faisait sur la direction que prenait le monde, en particulier dans le jeu et en quelque sorte de nous perdre dans ce monde, et la technologie et l’homme se liant à la machine. Mais, je ne l’ai pas fait. Je n’ai pas l’impression que les gens l’ont vraiment compris à l’époque. Cela n’a pas fait des affaires incroyables. C’est devenu un peu un classique culte, mais je n’étais pas au courant de cette résurgence. «

Quant à son nouveau thriller bourré d’action, on devrait s’attacher ! Les Copshop Le synopsis dit: « Criant à travers le désert du Nevada dans un Crown Vic criblé de balles, l’escroc rusé Teddy Murretto (Frank Grillo) élabore un plan désespéré pour se cacher du tueur à gages Bob Viddick (Gerard Butler): il frappe l’officier recrue Valerie Young (Alexis Louder) pour se faire arrêter et enfermer dans un poste de police d’une petite ville. Mais la prison ne peut pas protéger Murretto longtemps. Viddick prépare son propre chemin en détention, attendant son temps dans une cellule voisine jusqu’à ce qu’il puisse terminer son Lorsque l’arrivée d’un assassin concurrent (Toby Huss) déclenche un chaos total, les menaces croissantes obligent Viddick à faire preuve de créativité s’il veut terminer le travail et échapper à la situation explosive. «

Copshop sortira aux États-Unis par Open Road Films le 17 septembre.

