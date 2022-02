Gerard Butler fait équipe avec John Wick Writer pour Heist Thriller Just Watch Me

Gerard Butler devrait s’associer à Derek Kolstad, le créateur du John Wick franchise, pour un thriller passionnant Juste regarde-moi. Le film est basé sur et intitulé d’après le premier livre de Jeff Lindsay de la série Riley WolfeJuste regarde-moi. Lindsay est surtout connue comme l’auteur du Dextre série de romans.

Selon Deadline, Gerard Butler lorgne sur le rôle du protagoniste du roman, Riley Wolfe. Le synopsis indique: « Just Watch Me suit Wolfe, un maître voleur et expert en déguisement qui cible les 0,1% les plus riches. Le sympathique méchant fait équipe avec un maître faussaire nommé Monique et une équipe de voleurs experts sur un travail qui fera l’histoire . »

Juste regarde-moi marque la première collaboration entre Butler et Kolstad, qui est devenu l’un des écrivains les plus en vue d’Hollywood en ce moment. Cependant, ayant écrit les trois premiers films, Kolstad ne fera pas partie de John Wick : Chapitre 4. Il a également écrit le thriller d’action acclamé de 2021, Personne, avec Bob Odenkirk et Connie Nielsen. Kolstad rédigera ensuite les adaptations en direct du manga Hellsing et la série de jeux vidéo Cause juste. Voici ce qu’il avait à dire sur son prochain projet, Juste regarde-moi:

« En tant que fan et ami de Jeff Lindsay, je suis ravi de porter Just Watch Me à l’écran. J’ai hâte de voir Gerard Butler donner vie à Riley Wolfe au cinéma avec l’incroyable équipe de Dylan Russell, Scott Steindorff, Alan Siegel, Raven et Sculptor Media. »

Warren Goz et Eric Gold produisent Juste regarde-moi pour Sculpteur Media (Copshop, le tireur d’élite). Gerard Butler produit également aux côtés d’Alan Seigel sous leur bannière G-BASE Film Production. Juste regarde-moi a été initialement conçu comme une série télévisée chez Stone Village Films, et le studio est également à bord en tant que co-financeur. Le producteur Scott Steindorff a taquiné l’approche unique de Kolstad pour le livre de Lindsay, en disant: « Gerry (Butler) et moi adorons la prise de Derek sur ce livre brillant, et nous avons tous les bons esprits créatifs pour exécuter ce plan. »





Juste regarde-moi n’a pas encore de date de sortie mais devrait filmer plus tard cette année, envisageant probablement une première au début de 2024.

Gerard Butler est actuellement occupé à faire des suites à ses récents succès







Gerard Butler a livré deux artistes solides à l’ère de la pandémie –Groenland et copshop. Bien qu’ils n’aient pas exactement mis le feu au box-office, les deux films ont été assez bien accueillis par le public. Par conséquentGroenland 2 : Migration est en développement avec le retour de la distribution et de l’équipe d’origine. Cependant, ce n’est pas la seule suite avec laquelle Butler est occupé. En fait, Butler aura les mains pleines pendant les prochaines années, filmant les suites de ses tubes les plus célèbres. Le quatrième film de la Est tombé séries, La nuit est tombée, est actuellement en production.

Une suite à celle de 2018 repaire de voleurs a également été éclairé. Titré Le repaire des voleurs 2 : Panterale film suit le détective Nick O’Brien de Butler alors qu’il part à la recherche du voleur notoire Donnie Wilson (O’Shea Jackson Jr.) Meadow Williams reprendra également son rôle du film de 2018, tandis que Curtis « 50 Cent » Jackson se joint en tant que producteur. Le repaire des voleurs 2 sera un film beaucoup plus grand et plus glamour. Se déroulant en Europe, Butler a décrit le film comme un « voyage plus amusant et sexy ». Repaire des voleurs : Pantera commence le tournage en Serbie et en France ce printemps.









