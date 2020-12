Gerard Butler affirme qu’il a «  canalisé  » le roi Leonidas dans son corps à travers un «  portail étrange  » tout en se préparant pour le rôle de «  300  » – «  Je le sentirais entrer en moi à travers le temps  »

Gerard Butler a livré l’une de ses performances les plus mémorables en 300. Jouant le roi spartiate Leonidas, il a accumulé une tonne de muscles, a crié beaucoup et a donné des coups de pied dans les fesses.

Butler avait un régime d’entraînement rigoureux pour se préparer au rôle, qui comprenait des comportements très étranges. L’un d’eux incluait Butler canalisant Leonidas dans son corps à travers une forme de méditation transcendantale créée par lui-même.

Gerard Butler s’est battu pour obtenir le rôle du roi Leonidas dans « 300 »

Butler voulait vraiment jouer le rôle de Leonidas dans 300, et les producteurs le voulaient aussi. Cependant, ils ne savaient pas si Alan Horn, l’ancien président des studios Warner Brothers, approuverait qu’il obtienne le rôle. Les producteurs du film ont donc convaincu Butler d’appeler personnellement Horn et de lui demander le poste.

Butler a fait l’appel, mais Horn l’a abattu, lui disant qu’il devait être nominé par les producteurs. Au lieu de révéler qu’ils le voulaient déjà, Butler a réussi à organiser une rencontre avec Horn, au cours de laquelle il a prononcé un discours passionné.

«Je suis allé prendre un café et j’ai préparé tout mon discours en disant: ‘Tout ce que j’ai fait dans ma vie a conduit à ce moment, jouer cet homme, et je vous promets que si vous me donnez cette chance, je ne le ferai pas vous laisser tomber »», se souvient Butler dans une interview à GQ. «Et il m’a donné la chance, et le reste, c’était moi qui essayais de tenir ma part du marché. Prenez ce personnage, soyez fier de Leonidas, soyez fier des Spartiates, soyez fier d’Alan Horn.

Il avait un plan de préparation intense pour ‘300’

Sachant qu’il devait se faire défoncer le corps pour le rôle, Butler s’est entraîné comme un fou pendant plusieurs mois avant le tournage.

«Cela m’a conduit à ce genre de préparation et de concentration incroyablement visionnaires, tout simplement purs et durs», a ajouté Butler. «Je me suis entraîné toutes les heures que je pouvais.»

Gerard Butler a « canalisé » le roi Léonidas en lui-même via un « portail étrange »

En plus de l’entraînement physique, Butler avait des habitudes de préparation mentale intéressantes. Afin d’entrer pleinement dans le rôle, il s’est rappelé avoir canalisé l’esprit de Leonidas en lui tout en méditant.

« Cela semble étrange, mais je canaliserais littéralement Leonidas », a déclaré Butler. «Je ferais presque ces méditations où je le sentirais entrer en moi à travers le temps, à travers une sorte de portail étrange, comme venir juste dans mon corps. Et puis j’ai en quelque sorte ressenti, s’il est en moi, alors j’ai confiance que cela transmet.

Il a fait certaines de ses propres cascades dans les séquences de bataille « 300 »

Au début de la production, il y avait une grande séquence d’action qui devait être filmée. Cependant, l’une des plates-formes de caméra ne fonctionnait pas et l’équipe n’a pas pu filmer la scène. Finalement, l’équipe a conseillé au doubleur de Butler de se préparer à travailler, car beaucoup de temps s’était écoulé et il n’y avait pas de place pour des erreurs dans la scène.

Frustré parce qu’il avait passé plusieurs mois à s’entraîner pour les scènes de bataille, Butler a parlé à son doublé avec le désir de faire ses propres cascades. Son doublé a à son tour commencé à le guider à travers une partie de la chorégraphie, attirant l’attention de l’équipe environnante. Impressionnés, ils ont permis à Butler de tenter de faire la scène sans doublure.

«Je l’ai fait, et c’était incroyable, et j’ai terminé», a déclaré Butler. «Peut-être que le plus gros buzz que j’ai jamais eu dans ma carrière, c’est quand je termine et que je passe l’épée à travers le gars et je [yells]. Et je lève les yeux, et tout le monde est en retrait, tout l’équipage, ils sont comme [yells]. Il a juste explosé et tous les cascadeurs ont sauté, tout le monde a explosé.