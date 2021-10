Geralt de Rivia se prépare au combat dans le dernier aperçu de la saison 2 de The Witcher

Henry Cavill est plus intimidant que jamais, alors qu’il se prépare au combat dans une nouvelle image de la deuxième saison à venir de Netflix Le sorceleur. Maniant sa fidèle épée et arborant le genre de regard d’acier dans ses yeux qui suggère qu’un véritable carnage est sur le point d’être déclenché, la nouvelle image publiée enthousiasmera certainement les fans pour les nouvelles aventures du chasseur de monstres costaud de Cavill.

Soyez excités, fans de Geralt ️ https://t.co/PW5s5qz80Z — Empire Magazine (@empiremagazine) 25 octobre 2021

La première saison de l’adaptation de Netflix de Le sorceleur présenté au public Ligue des justiciers Star Henri Cavill comme Geralt de Rivia, un chasseur de monstres muté, qui lutte pour trouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus méchants que les bêtes. Située sur la masse continentale fictive d’inspiration médiévale connue sous le nom de « Continent », la série explore la légende de Geralt et de la princesse Ciri, qui sont liés par le destin l’un à l’autre. Cavill s’est avéré être un choix solide pour le rôle de Geralt, l’acteur étant capable de faire correspondre le stoïcisme et la physicalité nécessaires au rôle, la série elle-même devenant l’un des projets les plus populaires du service de streaming.

La saison 2 de The Witcher reprendra juste après la finale de la première saison, qui s’est terminée avec Geralt emmenant Ciri à Kaer Morhen, où il a été élevé et formé pour devenir un sorceleur. « Convaincu que la vie de Yennefer a été perdue à la bataille de Sodden, Geralt de Rivia emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, sa maison d’enfance de Kaer Morhen », lit-on dans le synopsis officiel. « Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent luttent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le pouvoir mystérieux qu’elle possède à l’intérieur. »

La deuxième saison très attendue verra également la distribution de l’ensemble exploser, avec Le sorceleur ajoutant plusieurs noms reconnaissables à la liste. Joindre celui du sorceleur la deuxième saison sont Robin des BoisYasen Atour dans le rôle de Coën, Monstres Agnes Bjorn dans le rôle de Vereena, Peaky Blinders la star Paul Bullion dans le rôle de Lambert, Le favori la star Basil Eidenbenz dans le rôle d’Eskel, la star de The Danish Girl Aisha Fabienne Ross dans le rôle de Lydia, la nouvelle venue Mecia Simson dans le rôle de Francesca, et Game of Thrones ancien élève Kristofer Hivju comme Nivellen. La série présentera également le personnage préféré des fans et l’entraîneur de Witcher Vesemir, joué par Meurtre Kim Bodnia d’Eve.

Cavill a révélé un aperçu de ce que l’inclusion de l’ancien mentor de Geralt signifiera pour le légendaire chasseur de monstres. « Kim et moi discutions de l’émotivité de ces personnages, et Kim apporte une émotion puissante à [the role] et un vrai sens de l’âme et du cœur et une connexion à la nature et à la nature », a expliqué Cavill. « C’est beau à regarder et beau d’en faire partie. Certaines de mes scènes préférées que j’ai pu jouer avec Kim. Il apporte quelque chose de vraiment spécial au personnage, et je pense que les gens vont vraiment l’apprécier. »

La production de la deuxième saison s’est arrêtée et a commencé au cours de la dernière année environ, Cavill se blessant à mi-chemin du tournage. Heureusement, malgré tout le drame dans les coulisses, La saison 2 de The Witcher est maintenant prête et devrait sortir sur Netflix le 17 décembre 2021. Cela nous vient d’Empire.

