célébrités

Le rappeur et chanteur est devenu une tendance sur les réseaux sociaux après une fuite d’image.

© Kenya Os et Gera MXKenia Os et Gera MX étaient en controverse sur une infidélité présumée

Avec plus de 14,5 millions de followers sur Instagram et plus de 16 millions sur TikTok, Kenia Os est l’une des chanteuses les plus connues du Mexiquecependant le nom de la star a fait l’objet d’une controverse après que son partenaire, le rappeur Gera MX, aurait été infidèle et c’est ce qu’on sait.

C’est ce mardi que la polémique a commencé sur les réseaux sociaux après la fuite d’images où le rappeur de Nuevo León est vu avec une autre femme. Les fans kenyans, connus sous le nom de « Keninis », étaient furieux et sont arrivés à la conclusion que la photo daterait de l’époque où Gera était déjà en couple avec Os, malgré le fait qu’ils ne l’avaient pas encore divulguée.

+ Gera MX a-t-il été infidèle à Kenia Os ou était-ce une blague ?

Les rumeurs d’infidélité ont commencé après une jeune femme a fait un post sur Facebook où elle a partagé un meme disant qu’on n’a pas de relations amoureuses avec des musiciens parce que « alors les Keninis te harcèlent« . La jeune femme aurait également partagé une photo d’elle et Gera MX ensemble.

Après les accusations contre Gera, les fans de la chanteuse ont pensé que la polémique aurait pu être créée par la même jeune femme qui a diffusé la photo et que la théorie deviendrait plus grande dans un post Twitter de Gera MX où elle montrait une conversation avec le jeune homme présumé en discorde

Sur les photos on peut voir la jeune femme s’excuser pour ce qu’elle dit »C’était une mauvaise blague qui a dégénéré.« et dans lequel Gera a assuré qu’il ne faisait que passer pour la saluer sans autre intention.

Gera MX était contrarié par la conversation et a déclaré que pour « une mauvaise blague ou une morbidité peut valoir le monde entier au prix de rien« .

+ Voici comment Gera Mx a réagi aux accusations d’infidélité à Kenia Os

Face à la polémique et aux accusations, Le rappeur a déclaré qu’il resterait à l’écart des réseaux sociaux comme Instagram et Twitter, assurant qu’il ne se prêterait pas à la polémique.

« Raza, j’espère que vous allez tous bien, je laisserai un dernier message sur mon Twitter car de nos jours le morbide vend, déplace et casse tout ce qu’il veut, ce n’est vraiment pas mon style, mais la personne avec qui je partage des sentiments C’est devenu la chose la plus importante dans ma vie« , a souligné le rappeur.

+ Qui est Gera Mx ?

Gera Mx, dont le vrai nom est Gérard Daniel Montanteest un chanteur et rappeur mexicain, qui estn les réseaux sociaux comme Twitter comptent plus de 220 000 followers.

Il est interprète de chansons comme « bouteille après bouteille« , « je dois perdre« , « One Love« , « Je ne pourrais jamais t’atteindre« O »je tire cupidon« .

+ Qui est Kenya Os ?

KenyaGuadalupeFlores Osuna est un artiste originaire de Sinaloa (1999). Bien qu’elle soit connue pour avoir débuté sur des plateformes telles que YouTube, Os est actuellement surtout connue pour sa carrière de chanteuse qui a débuté en 2018 avec la chanson « Forever ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?