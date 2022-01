Georgina Rodríguez: l’histoire de la façon dont elle est devenue une star

CÉLÉBRITÉS

Il n’y a pas que le partenaire de Cristiano Ronaldo ! Découvrez comment la nouvelle figure de Netflix a réussi à devenir une mannequin, une influenceuse et une femme d’affaires reconnue.

© GettyGeorgina Rodríguez a créé sa propre série sur Netflix.

Netflix sait très bien quel est le contenu que ses utilisateurs apprécient. En ce sens, il a lancé une télé réalité complètement différent des autres qui se sont instantanément glissés dans les tendances. On parle de Je suis Georgina, une docu-série qui raconte le quotidien de Georgina Rodríguez, qu’elle définit comme une mère, influenceuse, femme d’affaires et Partenaire de Cristiano Ronaldo. Mais… comment est-il devenu une figure du géant du streaming ?

Né à Buenos Aires en 1994, ses racines ont complètement déterminé son avenir. Son père était l’ancien footballeur argentin Jorge Eduardo Rodríguez Gorjon et sa mère, originaire de Murcie, était Anna Maria Hernandez. Le couple avait donné naissance à leur première fille Ivana à Jaca (Huesca) et, juste au moment où ils ont décidé de retourner en Argentine pour rendre visite à leur famille, celui qui serait une star dans le viseur du monde entier est enfin né.

Après avoir terminé sa première année, la famille de Georgina est retournée en Espagne, mais en vieillissant, elle a découvert que ses projets n’avaient aucun avenir dans un endroit comme celui-là. C’est pourquoi à l’âge de 17 ans, elle a commencé à travailler comme serveuse afin d’économiser suffisamment pour se lancer dans un voyage qui allait changer sa vie. « J’ai quitté Jaca pour retrouver ma vie. Je voulais m’en sortir avant tout parce que Je ne voulais pas vivre dans une petite ville où il n’y a pas grand chose à faire», a-t-il soutenu dans une interview.

Enfin, à l’âge de 19 ans, il atteint Madrid, où elle a obtenu un emploi de vendeuse dans un magasin de vêtements situé à San Sebastián de los Reyes. « Je voulais travailler dans le luxe et j’ai compris que pour ça je devais parler anglais», a expliqué Rodríguez, qui a déménagé à Bristol, en Angleterre, pendant quatre mois pour travailler comme fille au pair. Et quand il revient à Madrid, à 22 ans, la véritable aventure commence : a été embauché chez Gucci.

Il travaillait pour la célèbre marque depuis deux ans lorsque Cristiano Ronaldo a fait irruption dans le magasin. Le footballeur, qui à l’époque était sous contrat avec le Real Madrid, a assisté à un événement et -pour la première fois- ils se sont vus face à face. « Je suis très timide et j’étais agité devant cette personne qui, d’un seul regard, m’a profondément touché. C’était un coup de foudre pour les deux», a-t-il reconnu en dialogue avec le magazine Grazia.

Une fois de plus, l’Argentin et l’attaquant se sont rencontrés lors d’un événement et ont commencé ce qui serait une histoire d’amour qui se poursuit à ce jour. Était en 2016, lorsque le couple osa se montrer publiquement et, l’année suivante, ils eurent leur première fille Alana Martina. Mais, comme Netflix la décrit, il ne s’agit pas seulement de la partenaire de Cristiano Ronaldo, mais elle savait très bien comment construire un empire pour être une mannequin, une femme d’affaires et une influenceuse de renom.

Les magazines du monde entier rêvent de l’avoir en couverture, car elle est devenue une icône de l’art de vivre et de la mode. Surmontant et mettant de côté ses polémiques familiales, elle rêve désormais de sceller son amour avec l’athlète de renom et de montrer ainsi qu’elle a bien plus à donner en dehors de ses liens sentimentaux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂