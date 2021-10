George W. et Laura Bush partagent la première photo avec leur nouvelle petite-fille

Les Bush sont à nouveau grands-parents ! George W. Bush et Laura Bush ont partagé leur première photo avec bébé Cora, qui est la première fille de Barbara et de son mari Craig Coyne. Le couple s’est marié en 2019.

« Le cœur plein, @laurawbush et moi sommes ravis d’annoncer la naissance de notre nouvelle petite-fille », a posté samedi le 43e président des États-Unis sur Instagram. « Barbara a donné naissance à Cora Georgia Coyne le 27 septembre 2021 dans le Maine, non loin de notre maison familiale où Barbara et Craig se sont mariés. Cora est en bonne santé et adorable, et nous sommes fiers et reconnaissants. »

L’ancienne première dame a également partagé la publication de son mari sur son propre flux Instagram samedi.

Jeudi, la sœur jumelle de Barbara, Jenna Bush Hager, a partagé AUJOURD’HUI avec Hoda et Jenna qu’après que l’eau de Barbara s’est rompue six semaines plus tôt, elle a donné naissance à Cora à l’hôpital pour enfants Barbara Bush de Portland, dans le Maine.

« Elle a accouché à l’hôpital du nom de ma grand-mère, du nom de son homonyme », a déclaré Jenna.

Le deuxième prénom de Cora, Georgia, est un hommage à leur père, qui a aidé à calmer Jenna après avoir découvert que Barbara était en travail si tôt.

« L’une des choses que je trouve si cool à propos de mes parents, c’est tout ce que mon père a écrit au texte: » Dieu est bon « », a déclaré Jenna. « Et tout d’un coup, ça m’a calmé. J’étais un peu frénétique. J’étais nerveux. »

Les Bush sont déjà les grands-parents des enfants de Jenna, Mila, 8 ans, Poppy, 6 ans et Hal, 2 ans. Mais c’est peut-être son nouveau rôle de tante qui la passionne le plus en ce moment.

« Chère Cora Georgia », a écrit Jenna sur Instagram cette semaine. « Aujourd’hui est le jour où j’ai rencontré ma nièce la plus belle, la plus précieuse et la plus fougueuse (un peu plus tôt que prévu !) jour où je suis tombé amoureux ! Certains cousins ​​attendent avec impatience de jouer avec toi, mais pas encore amoureux. Xx tante j »