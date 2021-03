George Segal meurt, acteur vétéran et l’étoile Goldbergs avait 87 ans

Acteur vétéran et funnyman de carrière George Segal, connu pour avoir joué sur Les Goldberg et apparaissant dans des dizaines de rôles de films au cours des dernières décennies, est malheureusement décédé. Selon son épouse, Sonia, Segal est décédé des suites d’un pontage à Santa Rosa, en Californie. Il avait 87 ans.

Né le 13 février 1934, George Segal s’est très tôt intéressé au jeu d’acteur. Après avoir été diplômé de l’internat de la George School, Segal a obtenu son diplôme du Columbia College of Columbia University en 1955 avec un baccalauréat ès arts en arts de la scène et en théâtre. Il servira ensuite dans l’armée américaine, mais continua à jouer en tant que joueur de banjo dans un orchestre appelé le caporal Bruno’s Sad Sack Six.

Une fois ses jours militaires derrière lui, Segal a étudié le théâtre à l’Actors Studio, signant avec Columbia Pictures en 1961. Un talent naturel, certains de ses rôles les plus acclamés des premières années de sa carrière comprennent Navire des imbéciles, Roi Rat, Le massacre de la Saint-Valentin, Blume amoureux, et Californie Split. Il ne fallut pas longtemps avant qu’il ait commencé à attirer l’attention lors de la saison des récompenses, car il était nominé pour l’Oscar du meilleur second rôle masculin pour son rôle dans Qui a peur de Virginia Woolf? et a remporté le Golden Globe du meilleur acteur pour Une touche de classe.

Segal est également apparu comme le père de Matthew Broderick dans Le gars du cable et a eu des rôles dans d’autres films comme 2012, Amour et autres drogues, et Trois jours à Vegas. Sa dernière performance cinématographique était dans la comédie dramatique de 2014 Elsa et Fred du réalisateur Michael Radford.

Sur le petit écran, Segal est également connu pour avoir joué à Jack Gallo dans la sitcom David Spade Tirez sur moi!. Plus récemment, il avait joué le rôle d’Albert « Pops » Solomon sur Les Goldberg. Le créateur Adam F. Goldberg a depuis évoqué la mort de Segal, comme il l’écrivait sur Twitter: « Aujourd’hui, nous avons perdu une légende. C’était un véritable honneur d’être une petite partie de l’incroyable héritage de George Segal. Par pur destin, j’ai fini par choisir la personne parfaite. jouer à Pops. Tout comme mon grand-père, George était un enfant dans l’âme avec une étincelle magique. Je pense que ces souvenirs disent tout… «

– Adam F. Goldberg (@adamfgoldberg) 24 mars 2021

D’autres amis hollywoodiens de Segal lui rendent également hommage. Michael McKean écrit: « George Segal est parti maintenant. Une carrière qui a duré plus de 50 ans parce qu’il adorait ça et qu’il était super. RIP. »

– Michael McKean (@MJMcKean) 24 mars 2021

Ed Asner ajoute: « George Segal dans Where’s Poppa a été l’un des plus grands rires que j’aie jamais eu dans un film. C’était un grand acteur. Trop de messages de ce genre ces derniers temps. RIP George! »

– Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) 24 mars 2021

«Très cher George Segal, merci de m’avoir donné la chance de jouer votre fille dans« It’s My Party ». Tu étais juste le meilleur et si charmant pour moi. Mon amour pour ta femme et ta famille. RIP cher, doux George. «

– Marlee Matlin (@MarleeMatlin) 24 mars 2021

Les survivants de Segal incluent sa femme, Sonia, avec qui il est marié depuis 1996; les deux étaient d’anciens camarades de classe du pensionnat George School. Auparavant, Segal avait été marié à Marion Segal Freed et le couple avait eu deux enfants. Nos pensées vont à toute la famille et aux amis de Segal en cette période douloureuse. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Avis de décès