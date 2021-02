George RR Martin’s In the Lost Lands réunit l’équipe Resident Evil avec Dave Bautista

Juste après la sortie de Chasseur de monstre, des collaborateurs fréquents et un vrai couple marié Paul WS Anderson et Milla Jovovich ont trouvé leur prochain projet. Avant que Chasseur de monstre, Anderson avait dirigé Jovovich dans six Resident Evil films basés sur la série de jeux vidéo. Pour leur prochain film, le duo fera équipe avec Dave Bautista (gardiens de la Galaxie) pour adapter l’aventure fantastique Dans les terres perdues basé sur la nouvelle de Jeu des trônes créateur George RR Martin.

Par date limite, Dans les terres perdues « suivra une reine, désespérée d’obtenir le don du changement de forme, qui fait un jeu audacieux: elle engage la sorcière Grey Alys (Jovovich), une femme aussi redoutée que puissante. Envoyée dans le désert fantomatique des Terres perdues. ‘, Alys et son guide, le vagabond Boyce (Bautista), doivent déjouer et vaincre l’homme et le démon dans une fable qui explore la nature du bien et du mal, la dette et l’accomplissement, l’amour et la perte. «

Inspiré de l’histoire originale de George RR Martin, le Dans les terres perdues le scénario a été écrit par Paul WS Anderson. Il produira également aux côtés de Resident Evil producteur Jeremy Bolt, Jovovich, Bautista et Jonathan Meisner. Cette vision du projet n’est pas liée à une itération précédente qui avait été lancée sur le marché de Berlin il y a six ans avec différents cinéastes attachés.

Également basé sur une série de jeux vidéo, Chasseur de monstre a été libéré en décembre. Écrit et réalisé par Anderson, les stars du cinéma Milla Jovovich en tant que lieutenant de l’armée américaine qui est transporté dans un monde rempli de monstres avec ses soldats, déclenchant une bataille désespérée pour la survie. Tony Jaa, Tip « TI » Harris, Meagan Good, Ron Perlman et Diego Boneta ont également joué. Bien qu’une suite ne soit pas encore officiellement en préparation, Jovovich a déclaré à Total Film l’année dernière qu’Anderson était «déjà en train d’écrire quelque chose» dans l’espoir qu’un film de suivi serait fait.

Entre-temps, Dave Bautista a été lui-même un gars très occupé ces jours-ci. Il était récemment en Australie pour filmer des scènes de la prochaine suite de Marvel Thor: l’amour et le tonnerre. James Gunn a également récemment confirmé que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 commencera à tourner plus tard cette année, donc Bautista sera de retour dans le maquillage Drax assez tôt. Il peut également être vu dans le prochain Dune redémarrage du réalisateur Denis Villeneuve qui doit sortir le 1er octobre.

Bautista dirigera également le casting de Zack Snyder Armée des morts, le nouveau film de zombies qui fera ses débuts sur Netflix en mai. Suite à un groupe de mercenaires planifiant un braquage sur un casino de Las Vegas lors d’une épidémie de zombies, le film rempli d’action met également en vedette Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Raul Castillo, Omari Hardwick, Tig Nataro et Theo Rossi. La première bande-annonce du film vient de sortir par Netflix et le film commencera à être diffusé le 21 mai.

Il n’y a pas encore de mot sur quand Dans les terres perdues commencera la production, car le film sera d’abord acheté au prochain marché virtuel du film européen. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Dans les terres perdues