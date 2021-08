George RR Martin va produire un court métrage de science-fiction

Ceux qui espèrent que le lancement de « The Winds of Winter », le sixième tome de la saga « A Song of Ice and Fire », aura lieu très bientôt, il y a de mauvaises nouvelles, car son auteur George RR Martin a rejoint un nouveau projet inconscient du travail qui a inspiré la série « Game of Thrones », en tant que producteur d’un nouveau court métrage de science-fiction.

« Night of the Cooters » est le nouveau projet de l’acteur Vincent D’Onofrio, qui servira également de réalisateur de cette adaptation du roman publié par l’auteur Howard Waldrop en 1987. À travers son blog, Martin a révélé qu’il agirait en tant que producteur d’une séquence pouvant avoir une durée approximative de 20 à 30 minutes, combinant des séquences d’action en direct avec des éléments d’animation.

Le scénario de ce nouveau film a été écrit par Joe Lansdale, connu pour son travail sur « Batman: The Animated Series ». D’Onofrio sera accompagné de performances de Hopper Penn, Harrison Page, Martin Sensmeier, Cristin McCleary, Elias Gallegos, Luce Rains, Jazzy Kim et Darius Eteeyan.

A travers sa publication, George RR Martin précise que l’histoire de ce court métrage est inspirée de « La guerre des mondes » de HG Wells, présentant l’invasion d’un groupe d’extraterrestres dans la communauté de Pachuco au Texas. Quant à savoir quand ce projet atteindra le public, l’écrivain indique qu’il n’en est pas sûr.

Martin a exprimé son enthousiasme pour l’arrivée de « Night of the Cooters », quelle que soit la taille de l’écran sur lequel il est présenté. « Ici, à Santa Fe, nous avons terminé la photographie principale d’un remake du classique de Waldrop… c’est une histoire courte, et notre version sera un court métrage », a noté l’écrivain.

George RR Martin a actuellement un rôle de producteur dans la série AMC « Dark Winds », inspirée de la saga littéraire « Leaphorn & Chee » écrite par Tony Hillerman. Pendant ce temps, HBO Max a un peu plus de cinq spin-offs différents inspirés du monde de « Game of Thrones » en développement.