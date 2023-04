George RR Martin partage de nouveaux détails sur le spin-off de Game of Thrones récemment annoncé

Warner Bros. Discovery est à la recherche d’un avenir radieux accompagné de ses franchises les plus réussies, tout comme Harry Potter, La théorie du Big Bang, ou Game of Thrones. Après l’événement pour les investisseurs de cette semaine, la société a annoncé plusieurs nouvelles séries liées aux univers de plusieurs de ces marques, dont un nouveau spin-off se déroulant à Westeros.





Alors que Maison du Dragon a commencé le tournage de sa deuxième saison, à venir sur le nouveau service de streaming de HBO, Max, l’année prochaine, Game of Thrones donne son feu vert à l’une de ses émissions dérivées suivantes, qui portera à l’écran d’autres histoires de George R.R. Martin. Un chevalier des sept royaumes : le chevalier des haies adaptera le Contes de Dunk et Eggqui confirme les rumeurs récentes sur une nouvelle série suite à un jeune Aegon Targaryen.

Grâce à son blog personnel, l’auteur du livre a partagé de nouveaux détails sur le projet à venir. Selon Martin, HBO a donné son feu vert à une saison entière de la série plutôt qu’à un simple pilote et a déclaré qu’elle durerait probablement six épisodes. Il a également partagé que la première saison adaptera le premier des trois romans.

Bien sûr, si ce premier lot d’épisodes se déroule comme prévu, l’adaptation des romans suivants suivra. L’auteur a également abordé l’avenir de cette histoire, qui devrait avoir plus de contenu à l’avenir :

« Si The Hedge Knight se déroule aussi bien que nous l’espérons, notre espoir serait de continuer et d’adapter également The Sworn Sword et The Mystery Knight. Cela prendra quelques années. Vient ensuite la partie la plus difficile. Avant d’atteindre la fin des histoires publiées, je devrai trouver le temps d’écrire toutes les autres nouvelles de Dunk & Egg que j’ai prévues. »





L’avenir de Game of Thrones

Avec une nouvelle série en route et plus encore Maison du Dragon à venir, il reste encore beaucoup de matériel source à explorer pour HBO dans l’avenir de la franchise. Et Martin partage également une mise à jour sur ce qui est encore en développement :