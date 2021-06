George RR Martin parle de sa contribution à « Elden Ring »

« Elden Ring », le nouveau titre des créateurs de la saga « Dark Souls », est actuellement l’un des jeux vidéo les plus attendus du moment. Ce n’est pas pour moins, puisque le réalisateur Hidetaka Miyazaki s’est associé à l’un des auteurs littéraires les plus respectés du moment : George RR Martin.

Martin a acquis une grande notoriété en 2011 lorsque HBO a commencé à diffuser la série « Game of Thrones », une adaptation de sa saga fantastique épique « A Song of Ice and Fire ». Sa participation au jeu vidéo tant attendu FromSoftware s’étend à la création de son monde et des personnages qui l’habitent.

George RR Martin parle d’Elden Ring dans une nouvelle interview :

-Son travail sur le jeu a été fait il y a de nombreuses années

-Il a écrit la construction du monde et les personnages

-De lui montrerait périodiquement des conceptions ennemies et graphiques

-Il est excité pour le jeu final 🙂 pic.twitter.com/y5gUDvo2Hd – Mardochée (@EldenRingUpdate)

17 juin 2021





Un nouveau rapport d’Elden Ring News indique que George RR Martin a été interviewé par WTTW News dans la ville de Chicago en marge d’une nouvelle reconnaissance par son alma mater, la Northwestern University, qui lui a décerné un doctorat honorifique pour son œuvre littéraire. Dans cette interview, Martin a qualifié « Elden Ring » de « suite de Dark Souls ».

« En tant que facteur important dans la fantasy et la science-fiction, non seulement vous parlez des personnages de l’intrigue, mais le cadre est presque aussi important que tout le reste », a déclaré Martin dans l’interview. L’écrivain note que son travail ne s’est limité qu’à la création de l’arrière-plan du jeu vidéo et que les développeurs ont continué seuls à partir de ce moment.

Martin, qui ne se considère pas comme un « gamer », dit que son travail avec « From Software » s’est terminé « il y a des années », mais que l’équipe a été en contact périodiquement pour présenter certaines de leurs avancées dans les conceptions et les effets spéciaux, pour lesquelles il note qu’il est « aussi excité que n’importe qui » de voir le résultat final.

Suite à la révélation de la date de sortie de « Elden Ring » le 21 janvier 2022, Hidetaka Miyazaki assure que le jeu disposera d’un système d’invocation plus simple, d’une personnalisation plus poussée des personnages, ainsi que d’un changement plus drastique dans la formule. « Dark Souls » car c’est un jeu avec une difficulté plus conviviale pour les nouveaux joueurs.