George RR Martin parle de la série animée Game of Thrones

auteur fantastique acclamé George RR Martin a mis à jour les différents projets liés à son roman fantastique épique » Chanson de glace et de feu ». Certaines de ces déclarations de production ont à voir avec les retombées qui se préparent sur »Game of Thrones »la plus provisoire étant une série animée « Game of Thrones » intitulée »L’empire d’or »actuellement en développement pour HBO Max.

À travers sa page officielle, l’auteur a confirmé qu’il y aura plusieurs projets qui succéderont à la série épique de HBO. « Beaucoup de temps et d’attention m’ont été enlevés cette année, dit-il. J’ai vu des commentaires se demander à quel point je suis impliqué dans cette nouvelle série. La réponse est : beaucoup. »

En ce qui concerne la série animée, »The Golden Empire » se déroulera dans la région de Yi Ti, une partie orientale du continent d’Essos, de l’autre côté du détroit à l’est de Westeros :

« Du côté de l’animation … eh bien, je n’ai pas le droit de parler de la plupart de ce qui se passe, sauf pour dire que les choses bougent très vite, et j’adore j’adore j’adore une partie de l’art conceptuel. » Qu’est-ce que je vois? Et… attendez, maintenant que j’y pense, des nouvelles ont été divulguées il y a plusieurs mois selon lesquelles l’une des émissions animées se déroulerait à Yi Ti. C’est vrai », a écrit Martin dans le post.

La série de romans « Song of Ice and Fire » a commencé avec son premier volume « Game of Thrones » en 1996, depuis lors, l’histoire a été suivie de quatre autres romans, le plus récent étant » Danse des Dragons » en 2011. La série a été adaptée pour la télévision par HBO à partir de 2011 et a duré huit saisons au total, se terminant en 2019.

En raison du succès généralisé de la série, HBO a annoncé d’autres séries basées sur l’univers « Game of Thrones ». »The Golden Empire » est l’une des deux séries animées annoncées précédemment.

»Nous avons un grand jeune écrivain là-dessus, et je pense que l’art et l’animation seront magnifiques. Je t’en dirais plus si je pouvais. Je ne pense pas pouvoir dire un mot sur les autres séries animées. Pas encore » a commenté George RR Martin.