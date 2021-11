George RR Martin n’était pas satisfait de Game Of Thrones Path à partir de la saison 5

Game of Thrones est devenu une autre entrée dans la longue liste de séries télévisées qui ont captivé le public pendant des années avant de tomber sous le coup de la malédiction de la finale de la série, un triangle des Bermudes de l’industrie où des émissions très appréciées passent dans leurs derniers instants pour disparaître du monde et partir une traînée de déception dans leur sillage. Avec des gens comme Les Soprano, perdues et la course originale de Dexter, Game Of Thrones les fans ont mangé dans la paume de leur main pendant de nombreuses saisons, mais lorsque la dernière saison s’est déroulée, les fans se sont sentis tellement trompés que beaucoup ont commencé à demander que toute la saison finale soit refaite. Maintenant, il a été révélé dans un nouveau livre que George RR Martin, auteur de Le chant de glace et de feu romans sur lesquels la série était basée, n’était pas particulièrement satisfait de la direction que prenait la série lorsqu’elle dépassait ses romans.

Tinderbox : La poursuite impitoyable des nouvelles frontières de HBO est un nouveau livre de James Andrew Miller qui examine l’histoire de la programmation de HBO au fil des ans, ainsi que les nombreuses émissions différentes couvertes dans le livre Game of Thrones apparaît évidemment comme l’une des plus grandes séries de HBO. Bien que George RR Martin ne soit pas directement cité dans le livre, Paul Haas commente l’émission au nom de l’auteur et a quelques choses à dire sur les pensées de Martin alors que l’émission commençait son déclin.

« George aime Dan et Dave, mais après la saison 5, il a commencé à s’inquiéter du chemin qu’ils suivaient. [going down] parce que George sait où va l’histoire. Il a commencé à dire : « Vous ne suivez pas mon modèle ». Les cinq premières saisons sont restées fidèles à la feuille de route de George. Puis ils sont sortis de la feuille de route de George. »

Les problèmes avec Thrones ont été bien documentés au fil des ans, le principal problème étant le long processus de Martin pour terminer les derniers livres de la série de romans qui a commencé avec Un jeu de trônes en 1996. Alors que Martin publiait initialement un nouveau roman tous les deux ans, au moment où la série a commencé sa dernière entrée, Une danse avec des dragons, avait pris six ans à produire. Pourtant, avec cinq romans sur lesquels travailler, on pensait que Martin parviendrait à sortir ses deux derniers romans au moment où la série le rattraperait, mais alors que la série entamait ses dernières saisons, il était clair que la série allait arriver à sa conclusion bien avant que Martin ait terminé les romans. Dans l’état actuel des choses, deux ans après la fin de l’adaptation de HBO, les fans attendent toujours les deux derniers livres.

Bien qu’il ait été affirmé et espéré par les fans, que la fin de Martin est différente de l’émission télévisée, Haas dit dans le livre que Martin « n’a dit à personne » comment son livre se terminera réellement, malgré les showrunners de la série expliquant précédemment que ils ont suivi les plans de Martin. En ce qui concerne la fin controversée de l’histoire de Daenerys, le livre cite Martin suggérant que sa transformation était également quelque chose qui venait directement de ses propres intentions. Il a dit:

« Emilia Clarke était géniale. Le rôle de Daenerys est un rôle difficile. Elle passe soudainement d’une fille à une femme et commence à se rendre compte qu’elle a du pouvoir et de l’autorité. Il y a une transformation incroyable tout au long de la série. [You have to find] une actrice qui peut être très convaincante en tant que petite fille effrayée au début, mais aussi très convaincante en tant que femme « Je vais te botter le cul et brûler ta ville en cendres » qu’elle devient à la fin. C’est difficile. »

Le livre Tinderbox : La poursuite impitoyable des nouvelles frontières de HBO est disponible dès maintenant, et toutes les séries de Game of Thrones sont disponibles en streaming sur HBO Max. Série préquelle Maison du Dragon est prévu pour la première en 2022.





