George RR Martin n’a toujours pas vu le pilote annulé de la préquelle de Game of Thrones

Jeu des trônes est la création de l’écrivain George RR Martin; cependant, même lui n’a pas été autorisé à voir le pilote de préquelle annulé de HBO. Alors que la série originale touchait à sa fin, HBO cherchait des moyens d’étendre la A OBTENU univers, avec plusieurs retombées en préparation en 2018. L’une d’elles était la préquelle axée sur The Long Night, intitulée Lune de sang.

Lune de sang aurait eu lieu des années auparavant Jeu des trônes, pendant l’ère des héros et l’hiver dont on parle beaucoup, la longue nuit. La série a été rapportée à la star Naomi Watts et s’est concentrée sur une période qui n’a été discutée qu’au sein de la Une chanson de glace et de feu des romans. Selon The Hollywood Reporter, même George RR Martin n’a pas vu le pilote abandonné.

L’épisode n’était pas un désastre comme l’original A OBTENU pilote, qui n’a jamais été diffusé. Cependant, il y avait des problèmes que HBO ne croyait pas pouvoir être résolus. Le président de WarnerMedia, Robert Greenblatt, a déclaré: « Ce n’était pas inattaquable ou horrible ou quoi que ce soit, c’était très bien produit et avait l’air extraordinaire », poursuit-il, « Mais cela ne m’a pas amené au même endroit que la série originale. Il n’avait pas cette profondeur et cette richesse que le pilote de la série originale avait. De plus, le pilote aurait coûté 30 millions de dollars à produire, obligeant HBO à assumer les pertes de l’épisode coûteux.

Même Martin a partagé son scepticisme en raison du fait que l’intrigue de l’émission avait peu de matériel de référence.

« Bloodmoon était une mission très difficile. Nous avons affaire à un peuple beaucoup plus primitif. Il n’y avait pas encore de dragons. Une grande partie du pilote tournait autour du mariage d’une maison du Sud avec une maison du Nord et cela a marqué toute l’histoire de les marcheurs blancs. »

HBO peut éviter certains de ces pièges avec le prochain Maison du Dragon série, basée sur le roman établi de 2018 de Martin, Feu & Sang.

Les fans retournent à Westeros le mois prochain

Une autre Jeu des trônes le spin-off a été éclairé et fait son chemin vers HBO plus tard le mois prochain. Maison du Dragon, une préquelle de la série originale, arrivera dans l’excitation des fans le 21 août. La série met en vedette Paddy Considine, Olivia Cooke, Emmy D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock et Emily Carey.

Miguel Sapochnik, Greg Yaitanes, Clare Kilner et Geeta Vasant Patel réalisent les épisodes de la première saison. Sapochnik est à l’origine de certains des épisodes les plus appréciés de Jeu des trônesy compris Hardhome, Bataille des bâtardset Les Vents d’Hiver. Ryan J. Condal, Charmaine De Grate, Jocelyn Diaz, David Hancock, George RR Martin, Miguel Sapochnik, Ron Schmidt, Vince Gerardis, Sarah Hess et Greg Yaitanes sont les producteurs exécutifs de la série.

Maison du Dragon sorties sur HBO et HBO Max le mois prochain, le 21 août.